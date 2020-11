"Мои серёжки с клёнами носит Мария Захарова из МИДа"

Чтобы полностью посвятить себя хобби, мастер из Владивостока даже ушла с основной работы

Чтобы полностью посвятить себя хобби, мастер из Владивостока даже ушла с основной работы Современная жизнь преподносит все больше видов различных увлечений и хобби, которые можно отнести к рукоделию. Многие при этом задумываются, почему бы не сделать любимое дело и источником дохода. Маргарита Н., мастер гальванопластики, рассказала о том, как творчество стало работой, что такое гальваника и можно ли на ней заработать. - Как происходит гальванический процесс? Бывают ли накладки на производстве? - Процесс начинается с того, что мы берём какой-либо объект, например, ракушку, покрываем его токопроводящим составом и погружаем в электролитический раствор. Наш объект должен быть расположен между двумя кусочками меди; замыкаем цепь – минус на катод (наша ракушка), плюс на анод (медь). И оставляем на необходимое время. Этой технологии больше ста лет, её автор – Борис ЯКОБИ, известный русский учёный. Кстати, двери Исаакиевского собора исполнены именно с помощью гальваники. Во многом гальваника - дело случая. Бывает иногда, что процесс идёт не так, как должен. Хотя, казалось бы, всё отлажено, но всё равно, что-то не хочет покрываться, что-то покрывается кусками или слишком толстым слоем. Как мне кажется, это связано с влажностью, температурой воздуха, может быть, ещё с параметрами раствора. - Как вы начали заниматься гальваникой? Как хобби переросло в маленький бизнес? Помните ли своих первых клиентов? - Увидела в интернете очень красивую работу, написала ребятам - авторам украшения. Они и рассказали, что это такая интересная техника – гальванопластика. Заинтересовалась, через пару месяцев сама решила сделать что-то подобное. Занимаюсь этим уже лет пять. Клиентов не помню, но хорошо запомнила свои первые работы – это веточка вербы и кленовый лист. Верба была не очень удачным выбором: с самой веткой проблем не было, а на пушистых почках покрытие затягиваться не хотело, пришлось что-то придумывать с паяльником. Кленовые листочки я делаю до сих пор. Делаешь вещи, и они копятся, значит, надо реализовывать. Сейчас у меня более двухсот единиц колечек, заколок, браслетов, подвесок. Одной мне это всё не переносить. - Как вы набираете знания, как совершенствуетесь? Где покупаете необходимое оборудование и материалы? - Самый лучший вариант - от человека к человеку. Ювелирному делу я училась у ювелира, гальванике, по большей части, в интернете. Что-то подсмотрела и подобрала технику, что-то просто придумала. Первый мастер-класс я получила по интернету, потом читала форум; училась ещё по книгам, что-то получила через общение с коллегами. В общем, черпаю информацию отовсюду. Лабораторные блоки беру в магазине радиоэлектроники, все остальные элементы там же, для ювелирного дела – в ювелирных магазинах. На самом деле, всё очень доступно, просто надо знать места, как говорится. - Гальваника – дорогое хобби? Окупается ли оно в полном объёме? - Это вопрос больше к маркетинговой стратегии. С точки зрения продаж я немного понимаю, там, где не понимаю, прошу у людей советы. Таким образом как-то формирую свою экономическую составляющую деятельности, в том числе стоимость товаров, окупаемость. Я знаю девушку, которая живёт за счёт бисероплетения, хотя, когда я занималась вышивкой бисером и бисероплетением, оно мне казалось не прибыльным. Всё зависит от стратегии, от продуманности экономических шагов. - Ваше хобби – основная работа? Как вы коммуницируете с покупателями? - Да, естественно, страшно было уходить с работы, разрешить себе творчество. Не все могут позволить себе заниматься любимым делом. Моя подруга как-то сказала, что «вернее и надёжнее работать на себя, ты сам подсчитываешь свои затраты, свою прибыль. Сколько я буду вкладывать в это дело, столько мне и вернётся». В этом смысле я с ней согласна. Если все будут заниматься тем, что любят, то у нас закроются магазины и банки. Важно то, насколько правильно преподносишь себя, верна ли твоя стратегия, любовь к творчеству, всё это важно и приносит свои плоды. Работа вся в телефоне. Ты открываешь соцсети, пишешь людям, фотографируешь. Это неотъемлемая часть работы, покупатели у меня со всей России, всем им интересно, что я могу ещё сделать, что у меня есть в наличии. - Вы используете любые натуральные материалы для своих изделий? Делаете ли что-то на заказ? - Да, что-то собираю сама, что-то мне приносят. Использую листья, ракушки, перья и много чего ещё; недавно обнаружила сушёную цикаду. Знакомая девушка недавно ездила в экспедицию с биологами и привезла мне бабочек. С насекомыми немного труднее работать, они очень хрупкие. Часто делаю украшения с камнями, люблю минералы и немного в них понимаю. Часто общаюсь с геологами, какие-то знания могу почерпнуть от них. Иногда мне что-нибудь интересное привозят, есть, например, в личной коллекции камни из Приморья, Хакассии, из Китая. Недавно начала делать браслеты с минералами – без использования гальваники. Не везде с гальваникой можно их применить, хотя очень хочется. Делаю иногда украшения со стекляшками – серия так и называется, «Капли утренней росы». На них удобно показывать, что там, внутри металла настоящий листочек. В основном на заказ я не работаю. Иногда люди приносят какие-то памятные вещи, например, листы с походов, за такие заказы браться страшновато. Всегда есть определённая доля брака. - Насколько прочны гальванические изделия? - Нельзя забывать о том, что это металл и слой его на объекте довольно приличный. Вообще я проверяю украшения таким образом – роняю с высоты своего роста на пол. Сломать можно всё что угодно, если постараться, но это всё-таки украшения, и подразумевается, что ронять часто вы их не будете. Опять же не всё в принципе можно ронять, например, украшения с камнями – сама медная основа выдержит, а вот камень – расколется. Самый «нежный» вариант – ажурные листья, и тут нужно выбирать, ажурность или прочность, сломать их всё равно трудно, но риск есть всегда. - Часто бываете на творческих ярмарках? Есть ли покупатели среди известных людей? - Да, часто, это очень интересные мероприятия, всегда полезный опыт, точка соприкосновения со своей аудиторией вживую. Появляются новые идеи, эмоции, впечатления, это всегда огромный заряд энергии, особенно когда видишь восторг покупателей. Именно этим хороши «маркеты» - очень много людей пришло именно потому, что им понравилось. Симпатию сразу видно: человек идёт, потом его что-то заинтересовало, взгляд зацепился, шаг назад, всматривается, спрашивает, начинаем общаться. У меня всегда есть о чём поговорить с людьми, дополнительно их заинтересовать; если не гальваника, то минералы, не минералы, то ювелирка. Мои серебряные серёжки с клёнами носит Мария Захарова, представитель МИД России, мой гальванический жёлудь в коллекции владельца парка «Штыковские пруды». Алексей Венедиктов приобрёл пару вещей. Возможно, известных покупателей гораздо больше, потому что не всех знаешь в лицо, да и не представляется никто при покупке. - Вы проводите мастер-классы? - Я провела уже два мастер-класса, запустив их три недели назад. Пока беру по одному человеку. Недавно было занятие с текстурами колец, отработали несколько интересных техник. Хочу реализовать мастер-классы для пар. Это очень мило, когда парень и девушка делают подарки друг другу. Но программу надо отработать, понятно ли преподношу информацию, сколько времени занимает, выполнимая ли задача. Все могут этому научиться. Часто сталкиваюсь с людьми, которые считают, что у них ничего не получится. Не бывает бесталантливых людей - если вы не знаете о своём таланте, это не значит, что его нет совсем. При должном подходе, не пытаясь создать шедевр за три часа с нуля, человек может изготовить своё изделие. - Как ухаживать за гальваническими украшениями? - Никак, кроме обычной аккуратности в пользовании. Медь я покрываю специальным лаком, соответственно, украшение потом не темнеет и не пачкается. Может потемнеть цепочка, я в таком случае просто протираю спиртом. Посеребрение темнеет в любом случае, как любое серебро, чистится также просто – специальным средством для серебра. Баночка средства стоит дёшево, 100-150 руб. не такая высокая цена для того, чтобы не травмировать свои украшения. Эмаль протирается сухой тряпочкой. Очень простой уход. ВОПРОС РЕБРОМ - Какие украшения пользуются, скажем так, повышенным спросом? - Точно привлекают внимание перья, они хороши в любом виде, как броши или серьги и подвески. Популярны кленовые листья – клён ложнозибольдов (корейский клён) ассоциируется именно с Дальним Востоком, всё-таки произрастает он у нас. Эмалевые украшения берут реже. Они красивые, привлекают внимание и радуют взгляд, но тут уж дело вкуса. Конечно, всё очень индивидуально – кто-то выбирает по камню или по форме украшения. Недавно я столкнулась с тем, что покупатели выбирают камни не по принципу «нравится-не нравится», а «для чего его можно применить». В этом плане я не могу ничем помочь, так как в околоастрологической теме не разбираюсь. На фото: Мастер: Делаешь вещи, и они копятся, значит, надо реализовывать. Сейчас у меня более двухсот единиц колечек, заколок, браслетов, подвесок. Одной мне это всё не переносить. Фото автора Серафима ЧООДУ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter