Строители пробивают стену административных барьеров

Строители пробивают стену административных барьеров

28 августа 2019, 08:40
Бизнес
Проекты планировки территории в зонах КУРТ проходят согласования годами

Проекты планировки территории в зонах КУРТ проходят согласования годами

МНЕНИЯ

Заместитель председателя союза архитекторов России по Приморскому краю Андрей БОРНЯКОВ не сомневается: учителя должны учить, врачи - лечить, а архитекторы - планировать застройку города. «Нередко происходит так, что на участке, где можно построить многоэтажный дом, уже существует сложившаяся малоэтажная застройка и высотный дом там будет смотреться нелепо. С целью исключить хаотичную застройку в городе, были созданы зоны КУРТ. Планируя проект строители объекта должны осуществлять все расчеты в комплексе: учитываться зеленые зоны, скверы, соцобъекты, дороги и так далее. Но что происходит сейчас? Застройщик заказывает проект планировки территории у конкретной организации, которая делает его, как правило, в угоду компании, которая оплачивает услуги. Неудивительно, что потом такие проекты проходят долгое согласование», - рассуждает Борняков. На фото: Владивостоку не хватает подобных объектов, удобных и доступных для жителей. Фото из архива Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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