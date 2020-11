Tele2 в третий раз стала компанией с самой сильной репутацией в телекоме

Tele2 лидирует в рейтинге деловой репутации Reputation Institute и EmCo среди отечественных телеком-компаний

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, снова лидирует в рейтинге деловой репутации Reputation Institute и EmCo среди отечественных телеком-компаний. В 2019 году Tele2 поднялась в списке 50 самых авторитетных компаний с 26-го на 14-е место. По сравнению с прошлым годом оператор не только сохранил первое место в отрасли, но и значительно увеличил отрыв от ближайшего конкурента. Tele2 продемонстрировала самый высокий в российском телекоме показатель деловой репутации в исследовании Reputation Institute и EmCo. По сравнению с прошлым годом отрыв Tele2 от ближайшего мобильного оператора увеличился с 15 до 20 строчек в списке. Рейтинг включает 50 крупнейших компаний из 7 отраслей российской экономики. По оценке экспертов, Tele2 – «безоговорочный лидер по репутации в телекоммуникационном секторе с 2017 года». «Ростелеком» как основной акционер принял верное решение о сохранении самостоятельности Tele2, заключают авторы исследования. При этом аналитики Reputation Institute и EmCo особо отметили Tele2 в числе компаний, которые не первый год сохраняют лидерство по репутации в своих отраслях. Как объясняют эксперты, «репутация обладает кумулятивным и инерционным эффектами, а значит компании, стабильно занимающие высокие места в рамках своих секторов, не только обладают конкурентными преимуществами, но и более устойчивы к возможным кризисам». Организаторы опроса оценивали участников по таким критериям, как эмоциональное восприятие, качество продуктов и услуг, корпоративное управление, корпоративная социальная ответственность, инновационность, условия труда, эффективность и лидерство. В опросе, проведенном во втором квартале 2019 года, приняли участие более 2500 человек в возрасте от 18 до 64 лет из разных регионов России. Исследование Reputation Institute и EmCo основывается на методике RepTrak®. Она позволяет изучить репутацию компании и факторы, оказывающие на нее влияние. В настоящее время методология является золотым стандартом для измерения репутации во всем мире. С момента создания в 2006 году методика RepTrak® получила широкое распространение как среди академических кругов, так и представителей бизнес-сообщества. Ежегодно Reputation Institute использует данную модель для оценки 7000 компаний из 20 отраслей в 50 странах мира. Кирилл Алявдин, директор по корпоративным коммуникациям Tele2: «Основой репутации, безусловно, является доверие. Доверие клиентов, партнеров, акционеров и широкой общественности к компании в целом, к её действиям, ее продуктам, услугам и сотрудникам. Именно поэтому деятельность всех подразделений Tele2, начиная от разработки любого продукта и заканчивая работой консультантов в салоне связи, направлена на формирование таких доверительных отношений. В результате многие годы мы являемся безусловным лидером по показателю NPS (Net Promoter Score) на российском телеком-рынке. И мы видим прямое влияние высокого уровня репутации на финансовые и операционные результаты Tele2 – уже более двух с половиной лет компания растет быстрее конкурентов по ключевым показателям на стагнирующем и высококонкурентном рынке». Николя Жорж Трад, главный операционный директор и сооснователь Reputation Institute: «Продукты и услуги, корпоративное управление и социальная ответственность оказали наибольшее влияние на корпоративную репутацию в 2019 году. Хотя восприятие российских компаний улучшилось на фоне общемирового роста репутации, для завоевания настоящего доверия российским предприятиям нужно быть более ответственными по отношению к обществу в целом. Если они это сделают, то результат будет впечатляющим». Газета "Золотой Рог", Владивосток.

