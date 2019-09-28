Tele2 в третий раз стала компанией с самой сильной репутацией в телекоме

«Основой репутации, безусловно, является доверие. Доверие клиентов, партнеров, акционеров и широкой общественности к компании в целом, к её действиям, ее продуктам, услугам и сотрудникам. Именно поэтому деятельность всех подразделений Tele2, начиная от разработки любого продукта и заканчивая работой консультантов в салоне связи, направлена на формирование таких доверительных отношений. В результате многие годы мы являемся безусловным лидером по показателю NPS (Net Promoter Score) на российском телеком-рынке. И мы видим прямое влияние высокого уровня репутации на финансовые и операционные результаты Tele2 – уже более двух с половиной лет компания растет быстрее конкурентов по ключевым показателям на стагнирующем и высококонкурентном рынке».