Созданы для полей Приморья

Созданы для полей Приморья
Созданы для полей Приморья
Сегодня, 13:41БизнесФото: Михаил Дроздов
Компания Ростсельмаш совместно со своим официальным дилером в регионе - компанией «Дальневосточный Автоцентр» - приняла участие в мероприятии «Приморский день поля 2021», которое прошло с 23 по 25 сентября на территории базы отдыха Южная в поселке Радужный.

Особо интересна аграриям и гостям выставки была сельскохозяйственная техника известного производителя. Помимо давно зарекомендовавших себя машин, были также представлены новинки от компании Ростсельмаш.

Любопытство фермеров вызвал кормоуборочный комбайн RSM F 2650 с жаткой роторной навесной MAIZE HEADER 750. Эта техника очень мощная и надежная. В Приморье была представлена впервые, но в других регионах страны, а также за рубежом, уже успела себя хорошо проявить.

Об опыте работы с комбайном рассказывает управляющий ООО «Раковское» Михаил Дубинин:

«Доволен приобретением на все 100%. Качество отличное. Убирали кукурузу на силос, выработка составила 17-18 тонн с гектара. Всего убрали 4000 гектар», - рассказал аграрий.

Как отмечают специалисты дилерского центра «Дальневосточный Автоцентр», комбайн RSM F 2650 является самым мощным в линейке кормоуборочных машин производителя.

Эти комбайны буквально созданы для крупных и средних хозяйств, которые заготавливают силос и сенаж в больших объемах. На них установлены мощные, но экономичные двигатели, которые рассчитаны на долгие и высокие нагрузки.

На этом список презентованной техники на «Приморском дне поля 2021» не заканчивается. Ростсельмаш представил зерноуборочные комбайны NOVA 340 с жаткой универсальной FLOAT STREAM 500, VECTOR 450 TRACK с жаткой FLOAT STREAM 703 и популярный трактор RSM 2375 с тяжелым культиватором RSM R-1020.

Ректор ПГСХА Комин Андрей Эдуардович отметил:

«Сегодня выставка позволила представителям молодежи края ознакомиться с по-настоящему инновационными агромашинами.

С дилерским центром и самим производителем таких современных машин для села нас связывают давние дружеские отношения. Благодаря поддержке Ростсельмаш и ООО «Дальневосточный Автоцентр» сегодня у нас в академии есть класс, и именно там у студентов, будущих механиков в полях, проходит как первое знакомство, так и дальнейшее подробное изучение техники».

Также своим отзывом о работе с дилером поделился глава КФХ ИП Толочка Василий Васильевич:

«С компанией «Дальневосточный Автоцентр» мы работаем уже очень давно. Очень довольны работой с ними. Оперативно реагируют на запросы, хорошая ремонтная база.

В прошлом году приобрели у дилера трактор RSM 2400, отработали на нем два сезона на разных работах. Очень довольны трактором. Отличная мощная, производительная машина».

В ходе выставки специалисты Ростсельмаш провели ряд встреч с партнерами и руководителями районных администраций, сельхозпредприятий, а также консультации для специалистов хозяйств по наиболее оптимальному выбору из линейки техники с учетом конкретных агротехнологических условий, эффективным настройкам, которые обеспечивают максимальную производительность машин.

Сюжеты:
Сельское хозяйствоПриморье
сельское хозяйствоПриморьетяжелая техника
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