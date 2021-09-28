В Приморье стартует программа бизнес-наставничества для самозанятых

В Приморье стартует набор участников на бесплатную программу «Наставничество для самозанятых». Опытные наставники расскажут, как грамотно работать в новом налоговом режиме и как зайти на рынок с использованием всех преимуществ маркетплейсов.

Принять участие могут граждане, применяющие специальный налоговый режим для самозанятых «Налог на профессиональный доход». Цель программы — помочь «самозанятым» предпринимателем преодолеть проблемы, вызванные пандемией коронавируса, познакомить с опытными экспертами. Это поможет участникам адаптировать бизнес-идеи под реалии нового времени и добиться желаемых результатов. Продолжительность программы — два с половиной месяца. «Специальный льготный режим „Налог на профессиональный доход“ в этом году уже выбрали 22 тысячи приморцев, которые приносят в бюджет края почти 60 млн рублей. А по оценке Минтруда, через 9 лет самозанятых в России будет уже 10-11 млн человек. Так что этот формат занятости становится все более актуальным, и преимущество на рынке будет за тем, кто готов учиться», — подчеркнул генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров. Участников ждет три блока обучения. На первом блоке наставники помогут грамотно выстроить продажи через социальные сети и освоить юридические аспекты организации бизнеса самозанятого. Кроме того, участники проработают процесс создания собственного бренда и нюансы общения с требовательным клиентом. Второй и третий блок программы «Наставничество для самозанятых» предусматривает разделение слушателей по отраслям их деятельности. Направления групп будут разделены на индустрию красоты (косметология и парикмахерское искусство, ногтевой дизайн и. т. д.), образование, фотоискусство, ремонт автомобилей, автоперевозки, консультационный бизнес, организация праздников и т. п. В ходе второго блока обучения каждый наставник поделится с подопечными нюансами ведения своего бизнеса, произойдет обмен опытом и компетенциями между начинающими и уже успешными самозанятыми. Третий блок — «погружение в бизнес наставника» — это посещение предприятия бизнес-тренера и знакомство с нюансами его работы, организационными процессами. Прием заявок завершится 1 октября 2021 года. Подробную информацию о данной программе можно уточнить по телефону 8 (902) 056-40-81 и электронной почте prim.mentor.1@gmail.com. Зарегистрироваться, а также узнавать о графике мероприятия можно на сайте https://samozanyatye.com/ и в социальных сетях https://www.instagram.com/prim_mentor1/. Отметим, что организация бесплатного обучения для предпринимателей и социального бизнеса, является одним из ключевых направлений работы центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в регионе.

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