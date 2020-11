По новой трассе из Владивостока до Большого Камня можно будет доехать за 45-50 минут

Выполненная по современной технологии дорога увеличит скорость движения по ней автотранспорта до 110 километров в час

Выполненная по современной технологии дорога увеличит скорость движения по ней автотранспорта до 110 километров в час Движение по новому участку скоростной трассы до Находки откроют в этом году, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко проверил ход строительства скоростной автомобильной дороги Владивосток–Находка–Порт Восточный в воскресенье, 27 октября. Современная трасса станет альтернативой одному из самых популярных у жителей и гостей Приморья маршрутов на юге края. На одном из участков откроют рабочее движение уже в этом году. В настоящее время ООО «Трансстроймеханизация» ведет работы по реализации второго этапа строительства дороги до порта Восточный – участок от Артема до Царевки, протяженностью 25 километров, планируется сдать уже в 2021 году. На данном отрезке предусмотрены три транспортных развязки – в районе бухты Муравьиной, поселков Шкотово и Царевка, а также 28 мостов и путепроводов общей длиной 3,7 километра, в том числе эстакада длиной более километра. Первый отрезок, который осмотрел Олег Кожемяко, – строящийся путепровод на развязке Артем–бухта Муравьиная–Находка. Именно по нему планируется пустить движение уже в этом году. «В настоящее время ведем работы по объединению балок пролетных строений, установке цоколей барьерного ограждения и устройству деформационных швов. При благоприятных погодных условиях через месяц-полтора можно будет открыть две полосы в сторону игорной зоны», – сообщил начальник участка искусственных сооружений ООО «Трансстроймеханизация» Роман Лисицин. Глава региона отметил, что рабочие трудятся на совесть. Они рассказали, что сами многие из Находки, поэтому заинтересованы в новой и качественной дорожной «артерии» до южного порта. Еще одно искусственное сооружение на новой дороге – мост через реку Артемовка в районе поселка Штыково. К настоящему времени подрядчик, АО «Мостострой-11», завершил сборку пролетных строений полукилометрового моста, надвижка последнего крайнего пролета состоится в первых числах ноября. На время строительства капитального объекта был возведен временный технологический мост. Все металлоконструкции моста изготовлены на собственных производственных мощностях мостовой организации в Тюмени. Железобетонные балки мостов и эстакад производятся также на собственной базе, но уже здесь, в Приморье. «При расчете объема работ по проекту скоростной трассы было принято решение построить свой завод в Смоляниново. Сейчас такой объем балочной продукции не выпускает никто в России», – отметил руководитель дальневосточного филиала ООО «Трансстроймеханизация» Сергей Татаринович. Губернатор подчеркнул, что подобные мощности позволят усилить блок строительства дорожной инфраструктуры в крае. «Сейчас проектируем 29 мостов, которые должны быть построены в Приморье в течение 2-3 лет. Немного, но мы постепенно набираем темпы. Выявляются организации, которые способны решать эту задачу в короткие сроки», – обозначил он. Олег Кожемяко проехал по новому маршруту до самой Царевки, который в скором времени будет «упакован» в цементобетон. Устройство дорожного покрытия проводится высокотехнологичным комплексом автодорожной техники Gomako. Срок эксплуатации такой дороги до капитального ремонта составляет 25 лет. К тому же, при строительстве учтены повышенные гидрологические требования. Увиденным глава края остался доволен. «Работы ведутся по графику, несмотря на их значительный объем и большое количество искусственных сооружений. Прошедшее наводнение показало, что мостовые переходы, водопропускные трубы отлично справились», – подчеркнул глава края. Выполненная по современной технологии дорога увеличит скорость движения по ней автотранспорта до 110 километров в час, за счет чего заметно сократится время пребывания в пути, а также увеличатся допустимые нагрузки – 11,5 тонн на ось. «По новой трассе за 45-50 минут можно будет добраться из Владивостока до Большого Камня. Что еще немаловажно – дорога пройдет в обход нескольких населенных пунктов, позволив снизить в них транспортную нагрузку и повысить безопасность пешеходов», – подытожил Губернатор. Трасса Владивосток–Находка–Порт Восточный является частью международного транспортного коридора «Приморье-1». Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края) Журнал "Дальневосточный капитал".

