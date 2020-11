В Приморье намерены создать конкуренцию китайскому пластику

Дальневосточников обеспечат качественной и безопасной тарой отечественного производства

Дальневосточников обеспечат качественной и безопасной тарой отечественного производства Индивидуальный предприниматель Александр Полещук запустил в Уссурийске собственное производство пластиковой тары для упаковывания товаров пищевой промышленности. Инвестиционный проект стоимостью 13 млн рублей реализован по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». На новом предприятии трудоустроены 12 жителей Приморского края, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. «Пока начали выпускать однолитровые банки с ручкой, которые сейчас в ходу у заготовителей приморского меда, - рассказывает Александр Полещук. - К новому году расширим производство за счет тары емкостью 0,5 литра. Сырье для изготовления упаковки приобретаем у отечественных производителей. Рассчитываем ежемесячно производить 36 тысяч штук банок, которые в перспективе также будут востребованы и у местных рыбопереработчиков». Поставками на рынок Приморского края резидент свободного порта Владивосток ограничиваться не собирается. Компания заключила договор лизинга на закупку автотехники для перевозки товара в другие регионы Дальнего Востока. Потенциальные клиенты – предприятия Сахалинской области, занятые в сфере переработки морепродуктов и рыбы. Учитывая, что в Россию импортируется около 50% от общего объема малогабаритных контейнеров, в частности, из Китая, резидент СПВ высоко оценивает собственные шансы на изменение положения дел в обеспечении дальневосточников тарой отечественного производства. «Процесс создания упаковки, - поясняет Александр Полещук, - это полный цикл производства, включая высокоскоростное литье под давлением на роботизированном комплексе, в составе которого автоматический загрузчик сырья, высокоскоростной робот, водоохлаждающая машина (чиллер), дробилку и пресс-формы. Достоинством наших изделий является то, что их можно вторично перерабатывать, это дает возможность значительно экономить на производстве». Напомним, с момента вступления в действие закона «О Свободном порте Владивосток» АО «Корпорация развития Дальнего Востока» заключила 1558 юридически обязывающих соглашений об инвестиционной деятельности с резидентами СПВ. Сумма заявленных проектов превышает 744 млрд рублей, реализация которых рассчитана на создание 73,5 тысячи новых рабочих мест. Из них более 150 проектов в свободном порту уже введено, создано 10,6 тысячи рабочих мест. Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока Журнал "Дальневосточный капитал".

