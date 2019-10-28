Во Владивостоке на аварийном участке установлен светофор

Во Владивостоке на аварийном участке установлен светофор

28 октября 2019, 14:38
Бизнес
В ближайшее время светофор появится ещё и на Университетском проспекте

В ближайшее время светофор появится ещё и на Университетском проспекте Теперь движение на улице Всеволода Сибирцева в районе пересечения с Ломоносова регулируется с помощью светофора. Установить здесь светофор и сделать достаточно сложный участок дороги более безопасным распорядился глава Владивостока Олег Гуменюк. «Очень удобно стало. Скорость автомобилей, движущихся по В. Сибирцева, достаточно большая, и не всегда можно было выехать с Ломоносова спокойно и безопасно», - поделился один из автолюбителей. «Действительно аварийный был участок. Хорошо, что установили светофор. Это очень нужное и важное решение», - добавляют другие. Напомним, что специалисты смонтировали здесь новые стойки и установили светофор. Также в районе дома № 89 по улице Всеволода Сибирцева появится пешеходный переход, сопряженный с искусственной дорожной неровностью. Специалисты уже приступили к его обустройству. К слову, новые светофоры в этом году установили на улицах Вилкова, Спортивной, Всеволода Сибирцева. В ближайшее время светофор появится ещё и на Университетском проспекте в районе поворота на Поспелово и Канал. Анастасия Котлярова (фото) Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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