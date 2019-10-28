Во Владивостоке уборка городских улиц проводится в круглосуточном режиме

Во Владивостоке уборка городских улиц проводится в круглосуточном режиме

28 октября 2019, 13:42
Бизнес
В столице Приморья чистоту магистралей, остановочных комплексов и тротуаров ежедневно обеспечивают более 80 единиц техники и около 200 дорожных рабочих

В столице Приморья чистоту магистралей, остановочных комплексов и тротуаров ежедневно обеспечивают более 80 единиц техники и около 200 дорожных рабочих Муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» наводит чистоту на улицах города после прошедшего ночью ливня. Из-за непогоды на дорогах образовались наносы грунта и листвы, к уборке которых оперативно приступили дорожные службы города. Минувшей ночью для оперативного отвода воды специалисты прочищали решётки ливнеприёмников от листвы и наносов, а в крайних случаях поднимали их, обеспечивая сход воды. «Работы продолжаются и сегодня. Бригады рабочих проводят мониторинг улиц города и оперативно принимают меры по прочистке заиленных участков сетей ливневой канализации», - сообщили в СГТ. Отметим, что содержанием сетей ливневой канализации на придомовых территориях занимаются обслуживающие дом организации. В случае подтопления дворов многоквартирных домов жителям необходимо обратиться в управляющую компанию. На улицах города при помощи коммунальной спецтехники бригады рабочих СГТ убирают мусор, гравий и грунт, вывозят поваленные ветви.

Санитарная уборка городских улиц проводится в круглосуточном режиме. Механизированная очистка проводится в комплексе: участок дороги очищают подметально-уборочной техникой, прибивая пыль и крупный мусор к обочине дороги, проходит пылесос, собирая грязь. Фотографии предоставлены муниципальным предприятием «Содержание городских территорий»

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Stories:
ЖКХПриморье
ЖКХВладивостокВладивосток СПГВладивосток-СПГЯкутия - Хабаровск - ВладивостокСахалин-Хабаровск-ВладивостокЖКХтарифы ЖКХМКУ «Служба муниципального хозяйства в ЖКХ»ЖКХБлагоустройствоДепартамент ЖКХБлагоустройство
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы