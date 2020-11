Во Владивостоке уборка городских улиц проводится в круглосуточном режиме

В столице Приморья чистоту магистралей, остановочных комплексов и тротуаров ежедневно обеспечивают более 80 единиц техники и около 200 дорожных рабочих

В столице Приморья чистоту магистралей, остановочных комплексов и тротуаров ежедневно обеспечивают более 80 единиц техники и около 200 дорожных рабочих Муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» наводит чистоту на улицах города после прошедшего ночью ливня. Из-за непогоды на дорогах образовались наносы грунта и листвы, к уборке которых оперативно приступили дорожные службы города. Минувшей ночью для оперативного отвода воды специалисты прочищали решётки ливнеприёмников от листвы и наносов, а в крайних случаях поднимали их, обеспечивая сход воды. «Работы продолжаются и сегодня. Бригады рабочих проводят мониторинг улиц города и оперативно принимают меры по прочистке заиленных участков сетей ливневой канализации», - сообщили в СГТ. Отметим, что содержанием сетей ливневой канализации на придомовых территориях занимаются обслуживающие дом организации. В случае подтопления дворов многоквартирных домов жителям необходимо обратиться в управляющую компанию. На улицах города при помощи коммунальной спецтехники бригады рабочих СГТ убирают мусор, гравий и грунт, вывозят поваленные ветви. Санитарная уборка городских улиц проводится в круглосуточном режиме. Механизированная очистка проводится в комплексе: участок дороги очищают подметально-уборочной техникой, прибивая пыль и крупный мусор к обочине дороги, проходит пылесос, собирая грязь. Фотографии предоставлены муниципальным предприятием «Содержание городских территорий» Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter