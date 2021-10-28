Навес в «Терминале Астафьева»: работают профессионалы

Навес в «Терминале Астафьева»: работают профессионалы
Навес в «Терминале Астафьева»: работают профессионалы
Сегодня, 09:00БизнесФото: «Терминал Астафьева»
Строители первого в портах Дальнего Востока навеса завершают монтаж блока Б. Работы идут в рамках программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на экологически безопасную перевалку. Тем самым, среди всех стивидоров Находки, «Терминал Астафьева» является флагманом в выполнении поручения президента РФ в полном

Как сообщил технический директор АО «Терминал Астафьева» Виктор Панов, в настоящий момент смонтированы три из четырех «ног» второго блока.

«Здесь нужна идеальная командная работа всех монтажников: на земле и на высоте, крановщика. Чтобы металлическую конструкцию размерами 21 на 30 метров поставить точно в пазы. Внизу поддерживают оттяжками, крановщик держит уровень, чтобы на высоте две бригады легко установили эту конструкцию в подготовленные ранее отверстия. Дело буквально в миллиметрах, поэтому, чтобы успешно справиться с этой задачей, здесь работают профессионалы высочайшего класса. При этом работа идет на ограниченном пространстве, поскольку производственный процесс предприятия не прекращается», — рассказал Виктор Панов.

Отметим, что монтаж навеса идет на высоте от 33 до 39 метров, что превышает защитные экраны «Терминала Астафьева», самые высокие в Находке. И теперь ход работ хорошо виден всем местным жителям.

Конструкция навеса изготовлена в Испании по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Проектировщики учли суровые приморские погодные условия, с тем, чтобы конструкция выдержала и ветровую, и дождевую нагрузку.

Строительство навеса над зоной выгрузки — это уже четвертый этап программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на защищенную перевалку. Эксперты всероссийской общественной экологической организации «Зеленый патруль» признают, что она эффективна и может служить хорошим примером остальным стивидорам по всей стране.

Сюжеты:
Приморье
экологияТерминал АстафьеваПриморье
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