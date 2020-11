Более 1000 человек подали заявление на оформление карты "Приморец"

С 29 ноября социальную банковскую карту "Приморец" начнут выдавать во всех отделениях Почта Банка в Приморском крае

С 29 ноября социальную банковскую карту «Приморец» начнут выдавать во всех отделениях Почта Банка в Приморском крае. Она предназначена для льготных категорий граждан и позволяет получать скидки при покупках в торговых сетях, магазинах, аптеках. Карта «Приморец» объединила в себе функционал полноценной банковской карты и социальной карты, позволяющей ее владельцу оплачивать проезд в общественном транспорте, получать пенсионные и социальные выплаты, скидки при покупке товаров и услуг у партнеров программы. Среди них – торговые сети «Фреш 25», «Реми», «Зеленый остров», «Помощник», «Белый кролик», «База Восход», «Клиника доктора Елистратова плюс», фитнес-клуб «Платинум», фитнес-студия «Фитхэлс» и другие. Полный перечень – на официальной странице проекта. Карта выпускается на базе платежной системы «Мир» к сберегательному счету и обслуживается бесплатно. Клиент может получать на нее пенсию, заработную плату, стипендию, любую социальную выплату, а также использовать ее как обычную дебетовую карту. При этом у него есть ряд преимуществ. К примеру, при перечислении пенсии на карту «Приморец» он будет получать кэшбек в размере 3% при оплате покупок в аптеках и на заправках, а также при приобретении железнодорожных билетов. Кроме того, предусмотрены скидки на лекарства до 70% на портале «Мое здоровье». Карту «Приморец» можно моментально получить в одной из 63 точек обслуживания Почта Банка в Приморском крае. Для этого необходимо предъявить паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий льготный статус. Для тех граждан, кто испытывает трудности с передвижением, банк организует доставку карт на дом. Как уточнили в краевом департаменте информатизации и телекоммуникаций, обращения на получение карты «Приморец» в настоящее время принимают три банка: Примсоцбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк и Почта Банк, однако, как ожидается, в скором времени к ним присоединятся и другие крупные участники рынка. Отметим, более подробную информацию о проекте можно получить на специальной странице. Здесь же расположена интерактивная карта партнеров, где можно посмотреть местонахождение всех компаний, предлагающих скидки и приятные бонусы владельцам карты «Приморец». Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края) Газета "Золотой Рог", Владивосток.

