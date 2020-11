Крабовладельцы

Возвращение к аукционной схеме распределения квот на вылов краба у многих участников рынка вызывает серьезное недовольство

Возвращение к аукционной схеме распределения квот на вылов краба у многих участников рынка вызывает серьезное недовольство Рыбную отрасль России, последние пятнадцать лет работавшую по, казалось бы, незыблемым правилам, продолжает лихорадить. Уже состоявшийся переход выдачи части квот на вылов краба с исторического принципа на аукционный не оставляет сомнений и в грядущем переделе оставшейся части рыбного пирога. По воле правительства около 20% квот отобрано у прежних владельцев, получивших их по историческому принципу, и будет перераспределено между компаниями, обязавшимися за пять лет построить в РФ новые суда или перерабатывающие мощности. При этом нововведения были приняты вопреки позиции дальневосточного бизнеса, большая часть которого выступила против аукционного способа распределения квот. Увы, не вступились за отрасль и главы местных регионов, которые, наверное, еще не понимают, чем может аукнуться передел действующим предприятиям. Квоты на добычу краба распределялись через аукционы в начале нулевых. Но в 2004 году государство их отменило: причинами были начавшийся кризис отрасли и снижение инвестиций. Победители прошедших аукционов на основании «исторического принципа» получили квоты на 15 лет. Закон о введении в РФ крабовых аукционов был подписан президентом Владимиром ПУТИНЫМ 2 мая 2019 года. Он предусматривает распределение 50% объема квот на добычу крабов путем проведения аукциона в электронной форме. В бюджет РФ на 2019 год уже заложен доход от проведения крабовых аукционов в размере 40,9 млрд рублей, в 2020 году - 41 млрд рублей. Размер квоты на вылов крабов, которая была выставлена на аукцион, составил 40,08 тыс. тонн, что соответствует 50% от общей квоты. Торги прошли с 7 по 15 октября на электронной площадке АО «Российский аукционный дом». Победители аукционов смогут начать промысел с 2020 года. На торги был выставлен 41 лот - доли квот на добычу крабов в Дальневосточном и Северном бассейнах. Лоты были сформированы по районам промысла, исходя из расчетов экономической эффективности добычи крабов. В Дальневосточном бассейне разыграны доли квот на вылов камчатского краба, краба-стригуна опилио, синего, равношипого и краба-стригуна бэрди, на Севере - камчатского краба и краба-стригуна опилио. На Дальнем Востоке 10 лотов на сумму более 38 млрд рублей выиграли компании, подконтрольные группе «Русский краб» Глеба ФРАНКА, совладельца Русской рыбопромышленной компании (РРПК). По факту, «Русский краб» и его структуры стали владельцами порядка 15% квот от общего объема добычи этого биоресурса. Торги состоялись по 35 лотам, на которые поступили заявки. Выручка от аукционов по продаже квот на Дальнем Востоке составила 99,5 млрд рублей, в Северном бассейне - 42,8 млрд рублей. «В целом, для группы компаний «Русский краб» результат удовлетворительный. На крабовых аукционах было продано 35 лотов, мы взяли 10 из них. Речь идет о пяти видах крабов в трех зонах: Охотское и Берингово моря, а также Западная Камчатка. Точный объем в тоннах мы сейчас назвать не можем, поскольку это будет известно после установления общего допустимого улова уполномоченными органами», - сказал «Интерфаксу» представитель ГК «Русский краб». Согласно протоколу аукциона, в торгах победили ООО «Пасифик краб» (пять лотов на общую сумму 18,9 млрд рублей), ООО «Камчатка краб» (три лота на 11,6 млрд рублей) и ООО «Атлантик краб» (два лота на 7,8 млрд рублей). Владельцем всех трех компаний (зарегистрированы во Владивостоке по адресу ул. Шилкинская, д. 7Б, но в разных офисах) является ООО «Русский краб» (Москва), единственным учредителем которого является Глеб Франк. Общая стоимость лотов - 38,3 млрд рублей. Кроме того, принадлежащее Франку ООО «Баренц краб» подавало заявку на участие в торгах по продаже квот в Северном бассейне, но не стало победителем. Распределение квоты предусматривает инвестиционные обязательства. В рамках договоров, которые будут заключены с победителями аукционов, пользователи обязаны будут построить на российских верфях среднетоннажные суда длиной более 50 метров для добычи краба. Всего 41 краболовное судно: 31 - для Дальнего Востока, 10 - для Северного бассейна. По оценкам участников рынка, примерная стоимость одного краболова составит около 1 млрд рублей в зависимости от комплектации. Срок строительства каждого судна - не более 5 лет с даты получения квоты. Контракт на строительство должен быть заключен до 1 мая 2020 года. «Одна из наших приоритетных задач - строительство 10 краболовных судов. В соответствии с действующим законодательством, у победителей аукционов есть 180 дней на заключение судостроительных контрактов. Мы внимательно изучили возможности российских судостроительных верфей, в частности Онежского и Хабаровского заводов, «Восточной верфи» и Окской судоверфи. Принять окончательные решения по выбору места строительства и завершить контрактную кампанию планируем в срок, определенный постановлением правительства», - отметил представитель ГК «Русский краб». Кто успел… Согласно протоколу аукциона, в торгах приняли участие 23 компании, из них 18 стали обладателями квот. На Севере из десяти лотов половина досталась ООО «Антей Север» (Мурманск), которое заплатило за них 18,22 млрд рублей. Еще две связанные с ней компании - ООО «Антей» и ООО «Алестар» - выиграли по одному лоту на Дальнем Востоке (на 3,57 млрд рублей и 4,44 млрд рублей соответственно). ООО «Антей» зарегистрировано во Владивостоке с уставным капиталом 4,041 млн рублей. Выручка за 2018 год - 6 млрд 941,387 млн рублей, чистая прибыль - 1 млрд 839,817 млн. Владельцами компании на данный момент являются учредитель ООО «Антей Север» и ООО «Алестар» Игорь МИХНОВ (51%) и бывший управляющий партнер адвокатского бюро «Белянцев и партнеры» Сергей БЕЛЯНЦЕВ (49%). Напомним, что ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Ленинградская область) в декабре прошлого года спустило на воду головное судно для добычи краба проекта 03070 «Русь» для ООО «Антей». Завершение строительства в соответствии с регламентами Росрыболовства в отношении оснащения флота и передача краболова заказчику планировалось в III квартале 2019 года. Контракт на строительство краболова между «Пеллой» и компанией из Владивостока был заключен в июне 2017 года, закладка состоялась в марте 2018 года. Судно будет оборудовано конусными ловушками «японского» типа с последующей сортировкой, перегрузкой и транспортировкой живого краба в решетчатых корзинах, размещенных в специальных изолированных цистернах (RSW-танках) с охлажденной забортной водой. Софинансирование строительства судна обеспечивает Альфа-Банк. «Мы работаем с достаточно понятными нам игроками. Как правило, они знают нас, а мы - их. Соответственно, банк оценивает не только проект, но и заемщика, его историю. В том числе, объем квот, финансовое положение, текущие кредиты. Мы анализируем рынок, на котором работает компания: объем экспорта, валюту выручки, ценовую динамику продукции. Еще один момент - наличие действующего флота и его состояние, другие инвестиционные проекты. Все это влияет на решение о финансировании», - говорит директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей ЧУЛАК. На площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре этого года ООО «Антей» и ПАО «Находкинский судоремонтный завод» (Находка) подписали соглашение о строительстве на верфи завода судов-краболовов. Предполагалось, что в случае получения «Антеем» по итогам аукциона квот на добычу крабов стороны заключат судостроительный контракт на строительство 10 судов-краболовов стоимостью 1 млрд рублей каждый. Подписанное соглашение обязывает верфь резервировать стапельные места под строительство таких судов. Кроме того, победителями торгов на Дальнем Востоке стали компании «Мерлион» (1 лот), «Север» (2), ТРК (2), «Маг-Си Интернешнл» (2), «Восход» (1), «Аква-Инвест» (1), «Дальневосточное побережье». Один лот - в активе ООО «Восход» (пос. Преображение), которое принадлежит сыну губернатора Приморья Никите КОЖЕМЯКО. Два лота на 5,263% крабов на Дальнем Востоке за 10,36 млрд рублей выиграло ООО «Островной-краб» (с. Малокурильское, Сахалинская область), учрежденное в мае 2019 года специально для участия в аукционах по распределению краба. 95% капитала этой компании принадлежит АО Управляющая компания «Дальневосточный рыбак» (Владивосток), 5% - ООО «Сбербанк инвестиции». В группу «УК «Дальневосточный рыбак» входят ООО «Интеррыбфлот», «Морской транспорт» (оба - Владивосток), «Рыбокомбинат Островной», «Восток Тур» (оба - Сахалинская область), «Поларис» (Камчатский край), Торговый дом «Морской регион» (Москва). Флот группы насчитывает более 30 судов. Владельцами АО «УК «Дальневосточный рыбак» являются Алексей БАЙГУЖИН (34%), Анатолий ГАЛКИН и Олег СИМЧУК (по 33%). Год назад, на IV Восточном экономическом форуме председатель совета директоров группы «УК «Дальневосточный рыбак» Алексей Байгужин заявил, что инвестпроект группы по созданию рыбоперерабатывающего комплекса «Островной» на острове Шикотане может быть переформатирован из-за грядущего перераспределения крабовых квот. «Этот проект мы начинали в 2016 году, когда были определены правила работы на следующие 15 лет. Мы зашли в проект, не дожидаясь определенного движения дальше. Начали строительство. На сегодняшний день в активе компании мы имеем квоты на краба (входящие в группу компании «Поларис» и «Интеррыбфлот». - Прим. автора), которые, в принципе, дают возможность реализовывать этот проект на Шикотане. Но то, что сейчас произошло, мы не понимаем - либо нам строить переработку на заводе, либо идти на аукционы и как-то дальше продолжать работу. На сегодня мы из своих 6,5 млрд рублей заявленных инвестиций вложили 3 млрд, уже запуск первого из четырех заводов (намечен) на весну следующего года, и дальше до 2021 года. Где и как мы будем брать средства, с условием того, что мы уже откредитовались в банках? Мы рассчитываем определенные финансовые показатели, которые в будущем можем получить с тех же крабовых квот. Но предполагалось, что они останутся, а не будут выставлены на аукцион. Для нас это, конечно, острый вопрос», - заявил рыбопромышленник. Как видим, выход из сложившейся ситуации был найден - «Дальневосточный рыбак» привлек структуру Сбербанка, которая выступила инвестором для выхода на аукцион. Вообще, Сбербанк работает с компаниями рыбодобывающей отрасли более 15 лет, все это время доля банка на рынке финансирования отрасли стабильно превышает 70%, а общий портфель к концу 2019 года превысит 200 млрд рублей. На этот раз Сбербанк предоставит рыбодобывающим компаниям, которые получили право на добычу краба, кредиты на сумму $1,4 млрд. Новые правила игры вызывают немало вопросов у рыбопромышленников. Один из них - шесть лотов по вылову глубоководных крабов на Дальнем Востоке. На них вообще не нашлось претендентов. Глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ пояснял, что начальная цена на эти лоты будет снижена, и они вновь будут выставлены на торги. По данным электронной площадки, эти лоты были самыми доступными - стартовая цена на каждый из них составляла 785,9 млн рублей. Однако рыбаки Приморского края изначально считали нецелесообразным выставление на аукционы квот на вылов глубоководных крабов. Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) даже направила соответствующее обращение на имя руководителя Росрыболовства. В сообщении говорится, что большинство видов крабов, выставляемых на аукционы, относится к так называемым высокомаржинальным объектам. Вместе с тем, в инвестиционные квоты попадают и малорентабельные виды глубоководных крабов. Так, в число предполагаемых к реализации на аукционах включены квоты на глубоководных крабов-стригунов, обитающих на материковом склоне: краба-стригуна ангулятуса в Охотском море и краба-стригуна красного (японикуса) в Японском море. Рыбопромышленники отмечают, что промышленное освоение ангулятуса и японикуса осуществляется относительно недолго, чуть более 15 лет: «Глубоководные виды крабов являются малоизученными, малоразмерными и имеют более низкую товарную стоимость относительно других крабов. При этом они являются еще и самыми труднодоступными, так как их вылов осуществляется на глубинах 800-1500 метров. Работа на таких глубинах предъявляет особые требования к промысловым судам в части автономности, оснащения более мощным и энергоемким промысловым оборудованием, а также к более износоустойчивому и, следовательно, дорогому промысловому вооружению. Аукционные расходы, дополненные обязательством по постройке судна и обремененные банковскими кредитами (так как ни одна компания в этой ситуации не сможет без них обойтись), увеличивают реальный срок окупаемости до 30 лет, что значительно выше 15-летнего срока предоставления квот. Ввиду этого теряется смысл и целесообразность участия в аукционах по лотам на глубоководные крабы». Кроме того, продукция из глубоководных крабов запрещена к реализации на территории России и Таможенного союза по причине наличия в них мышьяка, уровень которого превышает действующие санитарные нормы России. «Международная практика предусматривает определение уровня неорганического (токсичного) мышьяка, который нормируется, и органических соединений мышьяка, безопасных для человека. Российские стандарты такого разделения не предусматривают и определяют общее содержание мышьяка. В результате объективно безопасная продукция не допускается на внутренний рынок», - поясняет АРПП. Но, несмотря на ряд поручений Правительства РФ, вопрос реализации этих видов крабов на внутреннем рынке России до сих пор не решен. «В связи с вышеперечисленными факторами интерес у российских рыбопромышленных компаний к добыче глубоководных крабов низкий. Так, после аукционов 2001-2003 годов правом на вылов краба японикуса обладало почти 40 компаний. В настоящее время квотами на этот краб обладают всего 14 предприятий, но фактически реальный промысел ведут только 7-9 компаний, которые благодаря специализации на глубоководном промысле совместно вышли на уровень 70-80% освоения общего объема выделяемых квот», - отмечают в АРПП. Другой вопрос - условия, предъявляемые новой схемой. Часть рыбопромышленников считает, что разрушение действующей системы отношений еще аукнется отрасли. - Объективно, строить суда в России тяжелее и дороже, это действительно так. Но сами по себе инвестиционные квоты - не единственный и, на мой взгляд, далеко не лучший способ побудить рыбаков строить в России, - говорит исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ. - Я могу назвать несколько альтернативных решений, которые точно так же мотивировали бы участников рынка, но без глобального передела и разрушения действующей системы отношений. Мы сейчас платим слишком дорогую цену за поддержку российского судостроения, и цена эта - очевидная и никем уже не оспариваемая нестабильность законодательного регулирования рыбопромышленной отрасли. Начиналось все с инвестквот, затем инвестквоты превратились в крабовые аукционы, и, похоже, этот процесс только набирает обороты. Ни к чему хорошему это не приведет. Меж тем рыбопромышленники уже заключили соглашения по постройке 43 судов и 25 перерабатывающих заводов на общую сумму около 180 млрд рублей, из них 160,5 млрд рублей приходится на флот. По данным Росрыболовства, это позволит обновить около 65% профильных судов в Северном бассейне и около 25% - на Дальнем Востоке. Власти одобрили выделение компенсации дальневосточным заказчикам. Для строительства 31 судна в регионе объем господдержки может составить до 10 млрд рублей, то есть компенсация составит примерно 20% от стоимости каждого судна. Письмо с соответствующими расчетами вице-премьеры Юрий ТРУТНЕВ и Алексей ГОРДЕЕВ направляли Президенту РФ, утверждает «Коммерсант». При этом источники издания обращают внимание на отсутствие ясности с распределением субсидий. Например, привязка субсидии к доле в стоимости судна может фактически стимулировать верфи завышать цены. Кроме того, не ясно, от какой именно цены будут рассчитываться субсидии, как правило, окончательная цена определяется только по итогам сдачи судна и, как показывает пример строящихся рыбопромысловых судов, может существенно отличаться от заявленной при закладке. «Идея о субсидировании при строительстве судов перспективна. Юрий Петрович Трутнев досконально изучил ситуацию и выступил с такой инициативой. Эта совместная позиция Трутнева и Гордеева приведет к тому, что появится реальный финансовый ресурс для восстановления и возрождения судостроения», - считает президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ. Он подчеркнул, что без системной государственной поддержки возрождение судостроения в ДФО вряд ли возможно. Кроме того, она подстегнет и судоремонт. «Субсидирование - одна из мер такой поддержки. Она способна стимулировать восстановления судостроения и судоремонта. На Дальнем Востоке действуют порядка 150 крупнотоннажных промысловых судов, 300 среднетоннажных и 500 малотоннажных. Это хороший рынок для судоремонта», - говорит глава ВАРПЭ. Зверев считает, что система экономической поддержки судостроения необходима для отрасли, «так как только одними запретами на строительство и ремонт судов в другом месте проблему решить не удастся». По мнению гендиректора «Доброфлота» Александра ЕФРЕМОВА, субсидирование судостроения позволит дальневосточным верфям стать более конкурентными и возродить принцип «где ловим, там и строим», который является крайне актуальным для Дальнего Востока. Ефремов напоминает, что основной затратной частью является логистика, поэтому «судостроительные верфи стараются размещать своих подрядчиков как можно ближе». Сегодня в России действует стратегия развития судостроительной промышленности, утвержденная премьер-министром Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. Согласно документу, для удовлетворения потребности внутреннего рынка до 2035 года необходимо строительство, в частности, 1640 судов рыбопромыслового флота. В то же время, финансово-экономическое состояние потенциальных заказчиков позволяет обеспечить не более 8% этой потребности. Исходя из степени благоприятности макроэкономических и отраслевых предпосылок, в стратегии рассматриваются 3 сценария развития судостроительной промышленности: инновационный, целевой и консервативный. Согласно инновационному сценарию, будет построено 134 промысловых судна: 109 добывающих и перерабатывающих, и еще 25 обслуживающих. По целевому сценарию планируется построить 194 единицы рыбопромыслового флота. 146 из них - добывающие и перерабатывающие, 48 - обслуживающие. Также предусмотрен консервативный сценарий: только 105 судов (78 добывающих и перерабатывающих, 27 обслуживающих). Не трогайте рыбу! Для рыбаков тем временем на первый план выходит другая тема - не собираются ли чиновники вслед за крабовым рынком менять порядок закрепления квот на вылов рыбы. В начале июля правительство удовлетворило просьбу сообщества рыбаков исключить из «дорожной карты» по развитию конкуренции в российской экономике на 2018-2020 годы пункт, согласно которому часть закрепленных за рыбаками квот на вылов рыбы должна была раз в три-пять лет выставляться на аукционы. Разыгрывать на аукционах решили только квоты на добычу краба. Однако 26 августа Федеральная антимонопольная служба предложила перераспределить на электронном аукционе не менее 50% квот, ранее предоставлявшихся по историческому принципу, сообщал Fishnews. Сейчас по нему распределены около 80% квот на добычу рыбы: доли квот закреплены за существующими компаниями, которые приобрели их на прошедших в начале 2000-х аукционах сроком на 15 лет. Оставшиеся 20% квот принадлежат инвесторам: получивший квоту обязуется построить суда на российских верфях или открыть рыбоперерабатывающие предприятия. Помимо этого, Росрыболовство ежегодно на специальных аукционах распределяет квоты, изъятые у недобросовестных пользователей, и квоты на вновь введенные в промысел объекты. «Пока регулятор нас заверяет, что распределение ресурсов через систему аукционов будет относиться исключительно к запасам краба. Мы полагаемся на это и верим, что существующая система будет сохранена. Мы считаем, что эта система позволяет и рыбопромышленнику, и государству рассчитывать на эффективную систему развития сектора. Было, как мне кажется, доказано за последние десять лет, что стабильность и понятные правила игры - это очень важно для участников рынка», - озвучивает позицию бизнеса владелец группы «Норебо» Виталий ОРЛОВ. Вице-премьер Алексей Гордеев во время встречи с главой Мурманской области Андреем ЧИБИСОМ в сентябре заявил, что вопрос об изменении механизма распределения квот на вылов рыбы в ближайшие три года рассматриваться не будет. Но практика показывает, что в России на столь долгий срок загадывать ничего нельзя. МНЕНИЯ Адвокаты Виталий Береговский, Алена Кожушко: Рыбохозяйственные предприятия уходят с российского рынка - Для развития рыбной отрасли Дальнего Востока необходимо увеличивать выпуск готовой собственной продукции. Сегодня, к сожалению, 80% продукции – это рыба первичной переработки. В общем объеме экспорта свежая и мороженая рыба составляет 87,9%. Получается, что страны, которые не ловят рыбу, зарабатывают на морепродуктах в десятки раз больше. Порой сталкиваемся вообще с парадоксальной ситуацией, когда мы продаем соседям замороженную рыбу, а затем у них в два-три раза дороже покупаем филе, а в 5-6 раз дороже - сушенную, копченую, консервированную рыбную продукцию. Подавляющее количество береговых рыбообрабатывающих цехов и заводов выпускают продукцию с низкой степенью обработки, не конкурентоспособную, не отвечающую требованиям мировых стандартов. Установленные в России система налогообложения, правила таможенного оформления на сегодняшний день препятствуют развитию рыбопромышленной деятельности, а рыбохозяйственные предприятия уходят с российского рынка. Разница в налогах и сборах значительна при поставке рыбной продукции за рубеж и на российский берег. При официальном экспорте необходимо заплатить пошлину в размере 5-10%, а при поставке продукции на внутренний рынок размер НДС составляет 18%. Затраты в российских портах на приобретение дизтоплива, оборудования, орудий лова в 2-3 раза выше, чем в зарубежных портах. Дешевле в иностранных портах ремонт, услуги, ниже налоги, более льготен кредит. В иностранных портах оформление прихода и отхода, разгрузка судна, его снабжение занимает 3-5 часов. В российских портах оформление документов для кратковременной стоянки судна превышает один день, а в отдельных случаях занимает до трех дней. При этом простой судна стоит от $100 до $500 в час. В то время как, например, в Пусане (Южная Корея) экипаж платит властям $500 в сутки за все: за проживание, портовые услуги, ремонт и т. д. Сергей Дарькин, президент ПАО "ТИГР": Устойчивое рыболовство - это устойчивое законодательство - Мне очень приятно, что мы в нашей стране последние пятнадцать лет с нашим законом о рыболовстве достаточно эффективно прожили. И, если брать небольшую ретроспективу, из отрасли, когда не выплачивались зарплаты и погибали рыбацкие поселки, получили отрасль, которая очень эффективно и динамично развивается. Она открыта для всех внешних и внутренних вызовов. И все это благодаря той законодательной базе, которая была сформирована за последние годы. Устойчивое рыболовство - это устойчивое законодательство, в первую очередь. Кстати, я считаю, что наша система управления квотами - одна из самых хороших в мире. Это показывают наши многолетние исследования. Здесь нам, конечно, надо брать лучшее, что есть из мирового опыта, но ни в коем случае не забывать нашу науку, наш долгосрочный опыт, который мы имеем в таких сложных частях мира, как Северная Пацифика (северная часть Тихого океана, обладающая самыми большими в мире запасами биоресурсов - Прим. авт.) и Баренцево море. Вспоминая 2003 год, когда был принят закон о рыболовстве. Тогда было принято решение об историческом принципе распределения квот (принцип распределения рыболовных квот, когда разрешения на вылов получают компании, работавшие на той или иной территории раньше - Прим. авт.). И я считаю, что это достаточно серьезная победа, которая была одержана в свое время. На мой взгляд, мы должны еще раз внимательно подойти ко всем этим вопросам, для того, чтобы не ошибиться. Нам предстоит очень большая работа по новым вызовам, которые есть, действительно, в мире. Положительных моментов сегодня очень много, но я бы хотел сказать и о негативных. К примеру, аукционы по крабу, которые глубоко все обсуждают. Я хочу привести пример прошлого (2017) года. Компания из нашей группы купила на аукционе квоту на краб синий в зоне «Приморье» на 33%. Примерно это всего лишь 120 тонн краба, которые мы могли выловить. А после того, как получили квоту на 2018 год, оказалось, что вместо 118 тонн мы получили всего лишь 58 тонн. Потому что наука в два раза уменьшила количество краба. Ну и как нам после этого покупать современные суда, которые стоят по 50 млн евро? С такими неизвестностями, которые у нас есть. Или пример, когда в прошлом году мы купили, опять же на аукционе, 550 тонн кальмара на Южных Курилах. А в этом (2018) году планируется кальмар исключить из ОДУемых объектов. Как нам поступить - предъявлять претензии за те деньги, что мы заплатили, или как? Таких вопросов очень много. И здесь, конечно, надо очень внимательно смотреть. Я думаю, что есть элементарный выход из той ситуации, которая сегодня сложилась. Если у нас есть недобросовестные участники рынка, то государство может с ними - одним, двумя или тремя - легко разобраться. Но ни в коем случае не уходить от принципов, которые сложились в нашей стране исторически. Если не хватает денег в бюджете, а их действительно всегда не хватает в любой стране мира, то можно повысить плату за водные биоресурсы. К примеру, можно поставить $5 за килограмм (выловленного) краба. Это примерно 24 млрд рублей ежегодных доходов в федеральный бюджет. На эти деньги можно было бы сделать полную модернизацию крупных судов нашего рыбодобывающего флота. По крайней мере, как вариант. Юрий РОГОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2019 год.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter