Крабовладельцы

«Этот проект мы начинали в 2016 году, когда были определены правила работы на следующие 15 лет. Мы зашли в проект, не дожидаясь определенного движения дальше. Начали строительство. На сегодняшний день в активе компании мы имеем квоты на краба (входящие в группу компании «Поларис» и «Интеррыбфлот». - Прим. автора), которые, в принципе, дают возможность реализовывать этот проект на Шикотане. Но то, что сейчас произошло, мы не понимаем - либо нам строить переработку на заводе, либо идти на аукционы и как-то дальше продолжать работу. На сегодня мы из своих 6,5 млрд рублей заявленных инвестиций вложили 3 млрд, уже запуск первого из четырех заводов (намечен) на весну следующего года, и дальше до 2021 года. Где и как мы будем брать средства, с условием того, что мы уже откредитовались в банках? Мы рассчитываем определенные финансовые показатели, которые в будущем можем получить с тех же крабовых квот. Но предполагалось, что они останутся, а не будут выставлены на аукцион. Для нас это, конечно, острый вопрос», - заявил рыбопромышленник.