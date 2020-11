Объявлен старт регистрации участников конкурса "Торговая марка года-2019. Дальний Восток"

Союз "Приморская торгово-промышленная палата" объявляет старт регистрации участников 18-го регионального конкурса "Торговая марка года-2019"

Союз «Приморская торгово-промышленная палата» объявляет старт регистрации участников 18-го регионального конкурса «Торговая марка года-2019» Конкурс проводится ежегодно с 2002 года с целью выявления наиболее успешных маркетинговых стратегий при создании и продвижении торговых марок в интересах потребителей. С 2010 года конкурс носит статус регионального - «Торговая марка года Дальнего Востока» и считается одной из самых авторитетных наград тихоокеанской России. Профессиональное жюри — эксперты в области маркетинга и PR — оценят успешность Вашей маркетинговой стратегии, направленной на продвижение марки, а также лояльность потребителей к Вашему бизнесу. Номинации конкурса: 1. Сила бренда 2. «Народная марка» 3. Инновационный бренд 4. Экологичная марка 5. Товар года 6. Семейное предприятие Преимущества участия в конкурсе: - Победитель получает право размещать на своих товарах и упаковках знак “Торговая марка года”: данный знак имеет юридическую силу и может быть использован в рекламных целях. - Активное продвижение в Дальневосточных СМИ: ежегодно вручение проходит под пристальным вниманием средств массовой информации. Участие в конкурсе — прекрасный повод прессе рассказать (или напомнить) о Вашем бизнесе потребителю. - Подтверждение статусности и масштабности бизнеса. Победа в любой категории упрочит Ваше положение на конкурентном рынке. - Нетворкинг высшего уровня: на награждении конкурса присутствуют предприниматели различных бизнес-направлений, поэтому во время праздничного фуршета Вы сможете познакомиться в неформальной обстановке с новыми потенциальными партнерами и инвесторами. Победителями прошлых лет стали: “Владхлеб” (номинация “популярный бренд”), “Доброфлот” (номинация “сила бренда”), “Ратимир” (номинация “региональный бренд”) и другие крупные компании Дальневосточного Федерального Округа. Конкурс традиционно поддерживают рейтинговые СМИ Дальнего Востока. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

