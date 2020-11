Портовые толстосумы тратятся на пылеуловители

Владельцы пылящих терминалов готовы ради сохранения бизнеса поделиться частью доходов

Владельцы пылящих терминалов готовы ради сохранения бизнеса поделиться частью доходов Владельцы угольных терминалов в Приморском крае отреагировали на претензии со стороны властей и контролирующих органов и стали в спешном порядке закупать оборудование для минимизации ущерба от выбросов пыли при перевалке «черного золота». При этом траты на модернизацию терминалов не сравнимы с миллиардами рублей прибыли, которые выкачиваются сегодня с каждой площадки в Находке. На прошлой неделе «Мечел» объявил, что контролируемое им АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион группы «Мечел» планирует в 2021 году завершить работу по переходу на полностью беспыльную технологию перевалки угля, сведя к минимуму использование портальных кранов при погрузке продукции в трюм судна. Стрела в помощь Специалисты порта уже приступили к проектированию размещения на причале автоматизированной судопогрузочной машины с выдвижной стрелой, что позволит перемещать уголь по крытым конвейерным лентам напрямую в трюм судна. Мощность судопогрузочной машины составит до 3 тыс. тонн в час. «Это замыкающая операция в процессе перемещения угля. Таким образом, с вводом в эксплуатацию данного оборудования порт завершит работу по переходу на полностью беспыльную технологию перевалки. Запуск новой машины планируется в 2021 году. Работы проводятся в рамках масштабного проекта технического перевооружения», - поясняют в «Мечеле». Уточняется, что запуск в работу судопогрузочной машины позволит полностью исключить пыление угля в производственном процессе стивидорной компании. «Порт нацелен на дальнейшее сохранение благоприятных экологических условий в поселке Посьет. Из девяти наилучших доступных технологий, которые могут применяться на угольных терминалах, нами реализовано семь. Еще две находятся в высокой степени готовности - это пылеподавление пеной и установка пылеветрозащитных экранов. С завершением их монтажа, а также с запуском судопогрузочной машины, мы сможем констатировать применение в порту Посьет всех рекомендованных государством НДТ (наилучшие доступные технологии – Прим. авт.), - сказал гендиректор «УК Мечел-Транс» Алексей ЛЕБЕДЕВ. Посьет является удобным терминалом для вывоза угля, добытого на месторождениях предприятий «Мечела», в том числе «Южного Кузбасса», «Якутугля» и «Эльгаугля». Перевалочные мощности порта позволяют перегружать на экспорт до 9 млн тонн угольной продукции в год. В январе-сентябре 2019 года стивидор перевалил 4,4 млн тонн угля, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Основной объем поставок на экспорт в январе-сентябре 2019 года составили коксующийся уголь и PCI (пылеугольное топливо) - 3,6 млн тонн. Ограждения на четверть миллиарда ООО «Стивидорная компания «Малый порт» (оператор терминала в порту Восточный, в основном переваливает уголь АО «СУЭК») проводит тендер на строительство ветро-пылезащитных ограждений угольных складов терминала стоимостью 276,5 млн рублей. Проектно-сметную документацию на строительство разработало ООО «Нео техимпекс». Согласно материалам закупки, работы необходимо завершить до 1 июля 2020 года. Терминал СК «Малый порт» расположен в незамерзающей бухте Врангеля. Предприятие эксплуатирует три универсальных причала общей протяженностью 353 метра. По данным СУЭК, в 2018 году через терминал было отгружено 2,5 млн тонн угля на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, преимущественно в Японию, Южную Корею, Китай и на Тайвань. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», АО «СУЭК» принадлежит 49,9% капитала ООО Стивидорная компания «Малый порт», гендиректору ООО «Сухой порт» Григорию ГЛАДКИХ - 45%, кипрской «Фамелла инвестментс лимитед» - 5,1%. Выручка стивидорной компании в 2018 году составила 1,206 млрд рублей, чистая прибыль - 183 млн рублей. Предложение, к которому следует прислушаться На фоне запроса со стороны приморских портовиков японская корпорация Mitsui & Co., Ltd. в очередной раз заявила, что заинтересована в поставках в Приморский край пылезащитных систем и технологий, предотвращающих коррозию. Глава ООО «Мицуи энд Ко. Москоу» (российская «дочка» Mitsui) Хироси МЕГУРО на встрече с губернатором Олегом КОЖЕМЯКО сообщил, что японскую компанию интересует широкий спектр направлений - от ветроэнергетики до строительства свинокомплексов на территории Приморья и поставки пылезащитных сеток для угольных производств. Губернатор Приморья, в свою очередь, гарантировал, что предложения Mitsui будут направлены компаниям, занимающимся перевалкой угля в местных портах. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter