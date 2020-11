Банк ПСБ провел обучение жен военнослужащих Тихоокеанского флота во Владивостоке основам предпринимательства по программе "Курс малого бизнеса", разработанной банком и Высшей школой экономики

Банк ПСБ провел обучение жен военнослужащих Тихоокеанского флота во Владивостоке основам предпринимательства по программе «Курс малого бизнеса», разработанной банком и Высшей школой экономики На протяжении четырех дней под руководством федеральных и региональных экспертов 33 участницы проверяли свои бизнес-идеи, составляли финансовые модели и бизнес-планы, готовили презентации для потенциальных инвесторов. В рамках «Курса малого бизнеса» во Владивостоке слушательницам рассказали о программах государственной поддержки для предпринимателей. Также они встретились с женщинами-предпринимательницами Приморского края, которые поделились историями своего успеха. В последний день обучения прошла презентация собственных бизнес-проектов в рамках финального этапа обучающего курса. Особое внимание привлекли проекты экофермы по производству натуральной молочной продукции, выездной клининговой службы для гостиниц и хостелов, а также проект по дополнительному спортивному образованию для детей. Специальным гостем мероприятия стал врио вице-губернатора Приморского края Константин Шестаков. «У начинающих бизнесменов от появления идеи собственного бизнеса и до решения его организовать возникает множество самых разных вопросов. Не получив ответы на них, они могут отказаться от своего дела, не решиться. Сегодня они получили знания, необходимые для старта, для первого шага. Уверен, личный опыт, который постарались передать опытные предприниматели, будет максимально полезен», — отметил он. «Нашей целью было помочь женам военнослужащих, научить их основам предпринимательства, рассказать, как строить бизнес-модель от поиска идеи до создания финансового отчета, чтобы в результате они смогли реализовать свою мечту и открыли собственное дело», – говорит Елена Колякина, заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса офиса «Владивостокский» банка ПСБ. «В реализации любого бизнес-проекта есть свои секреты, которые открываются не сразу, а на курсе малого бизнеса ценную информацию слушатели получали из первых рук. Девушкам рассказали, на чем можно сэкономить на старте. Например, рассмотрели идею создания клининговой компании, бизнес-модель которой изначально не предполагает больших вложений. Эксперты предложили работать без офиса, удаленно, обойтись небольшим складским помещением, привлекать сотрудников не на целый рабочий день, что позволит минимизировать затраты», – рассказывает Елена Демиденко, директор департамента по привлечению инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» и одна из тренеров курса. «Мы давно рассматриваем предпринимательство не просто как микс предприимчивости и компетенций, но и как часть культуры современного человека. Предпринимать — значит делать, создавать что-то новое, развивать существующее, и для этого нужно видеть возможности, делать осознанный выбор, уметь эти возможности реализовывать и ответственно относиться к своему делу. Все это — составляющие предпринимательской культуры, развитие которой Университет поддерживает среди своих студентов и преподавателей и при любой возможности делится со страной», — комментирует Татьяна Строганова, заместитель заведующего Кафедрой менеджмента инноваций НИУ ВШЭ. Специальная программа подготовлена ПСБ и НИУ «Высшая школа экономики», является приоритетной и финансируется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Проект реализуется при поддержке Главного Военно-Политического Управления Министерства обороны РФ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

