Раскрываем тайны 150 крупнейших предприятий Дальнего Востока

Раскрываем тайны 150 крупнейших предприятий Дальнего Востока

28 ноября 2019, 11:31
Бизнес
Вся экономика региона в полномасштабном исследовании журнала "Дальневосточный капитал"!

Вся экономика региона в полномасштабном исследовании журнала «Дальневосточный капитал»!

Вашему вниманию предлагается эксклюзив, который вы не найдете больше нигде! Исследование необходимо любому, кто изучает экономику Дальнего Востока, строит здесь свой бизнес или только собирается выходить на региональный рынок.

Внимание! Данный материал не публикуется в интернете, а будет доступно только подписчикам и покупателям журнала за октябрь 2019 г. Также вы можете приобрести исследование в редакции. Заказать его можно через электронную почту priem@zrpress.ru, либо по телефонам (423)2-45-04-85, 2-45-03-94.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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