Банковский рынок Приморья: идёт активная каннибализация крупными игроками более мелких

Банковский рынок Приморья: идёт активная каннибализация крупными игроками более мелких
Банковский рынок Приморья: идёт активная каннибализация крупными игроками более мелких
Сегодня, 17:40БизнесФото: 1mediainvest.ru
Уходящий год приморские банки завершают успешно. По размерам активов и прибыли многими финансово-кредитными организациями, работающими в Приморье, достигнут допандемийный уровень.

Об этом заявил на прошедшей во ВГУЭС пресс-конференции, посвящённой социально-экономическим итогам 2021 года, начальник управления розничного бизнеса одного из региональных банков Андрей Пыжов.

Однако и в этой благополучной сфере не обошлось без тревожных «звоночков». Снижается разница между стоимостью привлечённых ресурсов и вложений. Это выливается в то, что небольшие, региональные организации постепенно исчезают. Поглощение финансового рынка банками из первой десятки списка крупнейших в стране достигло 73%, и будет продолжаться и далее.

Помимо каннибализации крупными игроками более мелких, есть ещё несколько интересных тенденций. Например, пандемия, проклинаемая всеми, запустила ускоренное развитие цифровых технологий. Подавляющий ассортимент банковских продуктов и услуг теперь можно получить, не выходя из дома. Это привело к тому, что сокращается количество банковских офисов по стране — на 5-7% в год.

— У нас сократилось количество отделений за три года в полтора раза, но число клиентов увеличилось на десятки тысяч, — отметил Андрей Пыжов.

Это привело к тому, что в банковской среде стремительно возрос спрос на IT-специалистов. И за «головы» айтишников развернулась конкуренция на мировом уровне. Сейчас даже региональные российские банки предлагают молодым специалистам начальную зарплату в 120 тысяч рублей, что сопоставимо с европейскими уровнями окладов в этой сфере.

Сюжеты:
Приморье
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