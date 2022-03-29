Шоковая заморозка: Востокцемент намерен на полгода удержать ценовую планку

1 апреля — впервые с прошлого года — группа компаний Востокцемент в плановом порядке повысит цены на цемент в среднем на 5%. Строительные компании — его основные потребители — уведомлены о предстоящем увеличении стоимости заранее.

Востокцемент всегда работает над тем, чтобы сдерживать цены на стройматериалы, но на себестоимость влияют внешние факторы. Это увеличение транспортных расходов, железнодорожных тарифов, стоимости аренды подвижного состава, энергоресурсов и других показателей. В частности, на 15-25% выросли расценки на предоставление вагонов операторами, на 5-10% — стоимость упаковки. При этом текущая инфляция составляет более 10%. Цемент — базовый материал, от качества и доступности которого зависит не только деятельность строительной сферы, но и смежных отраслей. Поэтому, несмотря на увеличение стоимости сырья и материалов, цены на общестроительный цемент — на условиях самовывоза с заводов Востокцемента — в среднем не повысят более чем на 5%. Более того, руководством компании принято решение о «заморозке» стоимости: Востокцемент, понимая риски, берёт на себя обязательство удерживать цены, которые вступят в силу 1 апреля, как минимум полгода. При этом важно понимание: фиксация цен возможна только при условии, что собственники вагонов и транспортные компании также не будут повышать стоимость своих услуг. Именно совместная работа поможет сдерживать цены для того, чтобы строительный рынок Приморского края и всего Дальнего Востока оставался стабильным. Востокцемент и дальше будет обеспечивать дальневосточные стройки качественным и доступным цементом. Компания всегда выполняет свои обязательства по поставке продукции в срок и в соответствии с заявленными в договорах условиями, как по государственным объектам, так и по частным потребителям. Правительство Российской Федерации не остаётся в стороне от вопроса ценообразования и функционирования промышленного сектора. Подготовлены меры, направленные на поддержку производственной и деловой активности в стране, сохранение занятости и деятельности всех предприятий. В том числе разработан комплекс мероприятий, нацеленный на то, чтобы предотвратить несправедливые наценки, — они должны быть ограничены 20-25% от себестоимости. Целевая установка промышленникам — не снижать темпы производства. Вместе с этим Востокцемент ставит перед собой важнейшую задачу — сохранить главный капитал компании — её пятитысячный производственный коллектив.

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