Резиденты Свободного порта Владивосток и власть ищут общий язык

Встречи главы города с бизнесом в режиме диалога нацелены на снятие административных барьеров и ускорение выдачи разрешительной документации при реализации инвестиционных проектов.
«Первая такая встреча состоялась с крупнейшими застройщиками — резидентами Свободного порта Владивосток. В ней приняли участие около 30 предпринимателей, глава города Олег Гуменюк и директор УК ТОР „Приморье“ Светлана Утяшева», — говорится в сообщении Инвестиционного портала Приморского края.
«Вместе мы должны прийти к открытому диалогу по основным направлениям деятельности резидентов СПВ. Сегодня говорим об одном из важнейших — жилищном строительстве. Сейчас во Владивостоке действуют программы, дающие хорошие возможности для развития проектов городской застройки. Это и комплексное развитие территорий (КРТ), и аукционное развитие застроенных территорий.
Многих инвесторов интересуют возможности государственно-частного партнерства при возведении жилья и сопутствующей инфраструктуры. Нам это тоже интересно. Исходя из особенностей проекта поможем подобрать наиболее подходящий инструмент поддержки», — обратился мэр Владивостока к бизнесменам.
Олег Гуменюк напомнил, что сейчас объявлен аукцион на строительство домов для переселения людей из ветхого аварийного жилья. У города освободятся площади, будут проведены аукционы. «Будем рассматривать проекты, помогать, чтобы все получилось правильно», — заявил он, заметив, что застройщикам, у которых возникают проблемы с реализацией проектов в городе, необходимо научиться договариваться с людьми, полностью раскрывать свои планы и разъяснять суть проводимых действий.
Наиболее важными для предпринимателей вопросами стали правила землепользования в зоне КРТ, разработка и утверждение проекта планировки территории (ППТ) и выполнение программы переселения из ветхого аварийного жилья. Также участники диалога рассмотрели проблемы, возникающие у застройщиков при получении разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию. Власти города пообещали ускорить выдачу разрешительной документации, устраняя возникающие замечания в рабочем порядке.
Как рассказала директор УК ТОР «Приморье» Светлана Утяшева, во Владивостокском городском округе резиденты СПВ реализуют 1224 проекта. Это составляет 66% от общего числа инвесторов этого режима. Преобладают проекты в недвижимости и девелопменте. «В сфере жилищного строительства в городе реализуется 288 инвестиционных проектов. Предусмотренный объем вложений — 324,4 млрд рублей, уже вложено 32,2 млрд. Создано 1354 рабочих места из 5298 планируемых. 125 проектов обеспечены землей для строительства, 132 инвестора нуждаются в земельных участках под свои проекты, еще 31 резидент использует землю, находящуюся в собственности. При этом в эксплуатацию введено 20 проектов в жилищной сфере, в стадии строительно-монтажных работ находятся 45 проектов, ведут проектирование — 66», — сообщила Светлана Утяшева.
По её словам, прямая и системная коммуникация резидентов с городскими властями при действенном участии управляющей компании пойдет на пользу комплексному развитию Владивостока, позволит решить проблемы бизнеса, снимет имеющиеся административные барьеры и повысит качество сопровождения инвесторов со стороны единого института развития — Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, дочерним обществом которого является управляющая компания ТОР «Приморье».