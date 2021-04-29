Резиденты Свободного порта Владивосток и власть ищут общий язык

Как рассказала директор УК ТОР «Приморье» Светлана Утяшева, во Владивостокском городском округе резиденты СПВ реализуют 1224 проекта. Это составляет 66% от общего числа инвесторов этого режима. Преобладают проекты в недвижимости и девелопменте. «В сфере жилищного строительства в городе реализуется 288 инвестиционных проектов. Предусмотренный объем вложений — 324,4 млрд рублей, уже вложено 32,2 млрд. Создано 1354 рабочих места из 5298 планируемых. 125 проектов обеспечены землей для строительства, 132 инвестора нуждаются в земельных участках под свои проекты, еще 31 резидент использует землю, находящуюся в собственности. При этом в эксплуатацию введено 20 проектов в жилищной сфере, в стадии строительно-монтажных работ находятся 45 проектов, ведут проектирование — 66», — сообщила Светлана Утяшева.