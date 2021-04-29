Вопросы развития морского круизного туризма обсудили во Владивостоке

«На круизный туризм сильно повлияла эпидемиологическая ситуация в мире. Но если вернуться немного назад, то, к примеру, 2019 год во Владивостоке был очень насыщенным в сфере круизного туризма — город посетили 17 лайнеров. Также 2019 году Владивосток четыре раза стал портом, где лайнеры брали пассажиров на борт или, где завершалось их путешествие. Дважды в мае — Costa NeoRomantica и дважды в сентябре — Spectrum of the Seas», — рассказал начальник управления международных отношений администрации Владивостока Юрий Журавель.