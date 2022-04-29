Как выразить свои чувства без слов: Язык цветов и значение букетов

Люди часто дарят близким цветы и букеты. Такие подарки — целый язык. С их помощью можно выразить любовь, благодарность или уважение к человеку.

Язык цветов зародился на Востоке, когда женщины не могли свободно общаться с мужским полом. Поэтому вместо слов использовали цветы. А позднее, в эпоху романтизма, эта традиция закрепилась у европейских народов. В конце прошлого века такие традиции стали забываться, но в современном мире многие флористы вспоминают о цветочном этикете, при составлении букетов. Самый узнаваемый и наиболее часто используемый в композициях цветок — это роза. Значение этого цветка зависит от его цвета, так Белая роза — символ невинности и небесной красоты.

Красная роза означает нерушимую и настоящую любовь.

Жёлтая роза говорит о счастье и положительных эмоциях, символ дружбы.

Синяя роза несёт в себе таинственность и загадочность.

Розовая роза — цветок благодарности и симпатии. При помощи цветов можно выразить самые разные человеческие эмоции. Как любовь или радость, уважение или дружеские чувства. Если мужчина хочет выразить женщине свои нежные чувства, то для этого идеально подойдут красные розы, гиацинты или маки. Если это юношеская симпатия, хорошим подарком могут стать розовые или белые розы, ромашки, хризантемы или тюльпаны. Молодым девушкам часто дарят ещё нераскрывшиеся бутоны, что символизирует их юность и невинность. Для друзей хорошо подойдут гиацинты, герберы, жёлтые розы. А если букет предназначен для мужчины, выбирайте гуаманию, тюльпаны, гвоздики или гладиолусы. Также немаловажное значение в букетах играет цветовая гамма. Например, белый цвет является нейтральным. Белые цветы хорошо сочетаются с другими оттенками и подходят для любого мероприятия. А вот красный больше подходит для выражения чувств определённому человеку, так как этот цвет означает любовь и страсть, а так же победу и силу духа. Розовые композиции схожи по своему значению с белыми, в то время как оранжевые или желтые букеты говорят о положительных эмоциях и радости. Оранжевый цвет часто добавляют в композиции для мужчин. Зная несложные правила цветочного этикета, и играя с комбинациями цветов и растений, наполнять их новым смыслом, можно составить идеальный букет для близкого вам человека. И вложить в его значение то, что бывает сложно передать словами. А если вы ещё не знаете какие цветы подарить, опытные флористы помогут вам определиться с выбором. Подробнее на https://cvetochnay-baza.ru ИП СКЛЯРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ОГРН: 316774600169831

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