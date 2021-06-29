Где в Приморье бизнес вести хорошо: районы края с комфортным инвестиционным климатом

Где в Приморье бизнес вести хорошо: районы края с комфортным инвестиционным климатом
Где в Приморье бизнес вести хорошо: районы края с комфортным инвестиционным климатом
Сегодня, 14:20БизнесФото: Маргарита Губанова / flickr.com
По итогам первого квартала 2021 года сразу 12 территорий Приморского края справились с задачами по улучшению бизнес-среды. А сам регион поднялся в Нацрейтинге инвестклимата на 14 строчку.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата базируется на мнении бизнесменов. Эксперты считают, что этот инструмент позволяет оценить действия властей всех уровней и достоверно отразить данные о состоянии бизнес-среды региона.

За три года Приморье поднялось с 76-го на 14-е место Национального инвестрейтинга и впервые за 7 лет попало в группу А показав высокие результаты в шести направлениях: финансовая поддержка, инвестиционный портал и портал малого бизнеса, прямая связь инвестора с властями региона, законодательная поддержка инвесторов и лицензирование.

Не обошлось и без ложки дегтя — пяти показателей худшей группы Е. Качество дорог, доступность трудовых ресурсов, рабочие места в бизнес-инкубаторах и недвижимости для бизнеса и постановка на кадастровый учет оставляют в Приморье желать лучшего.

На заседании регионального оргштаба посвященного итогам Национального инвестрейтинга глава Приморья Олег Кожемяко дал ответственным лицам всего две недели, чтобы разработать улучшения сложившейся ситуации уже к концу 2022 года.

Лучшими при реализации муниципального инвестиционного стандарта в первой четверти 2021 года оказались Ханкайский, Лазовской и Чугуевский округа, Надеждинский, Кавалеровский, Красноармейский, Дальнереченский, Шкотовский и Пожарский районы, а также Дальнереченск, Спасск-Дальний и Артем.

Материалы по теме:
БизнесИнвестициинацпроектПриморьеОлег Кожемяко
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