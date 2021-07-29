Инвесторам упростили механизм финансирования долгостроев в Приморье

Инвесторы в Приморье получат возможность арендовать земельный участок без проведения торгов — для этого им нужно оказать финансовую помощь краевому Фонду защиты прав дольщиков. Соответствующие изменения в законодательство уже одобрили депутаты приморского ЗакСа.

По словам специалистов, поправки позволят оптимизировать, ускорить процесс восстановления прав дольщиков. «В Приморье отмечена положительная практика применения положений статьи 14 краевого закона 90-КЗ, в частности в отношении проблемного объекта на Выгонной, 7, в Уссурийске. Дом в 2020 году удалось успешно достроить за счет внебюджетных средств. Однако до настоящего времени квартиры участникам строительства не переданы: необходимо погасить текущие платежи, связанные с судебными расходами по делу о банкротстве, выплатой вознаграждения конкурсному управляющему и прочие. Общая сумма составляет около 1 миллиона рублей. До внесения изменений в статью закона никто не мог понести данные расходы по причине недостатка имущества у должников и отсутствия финансирования указанных расходов со стороны федерального фонда. Даже инвестор не мог перевести деньги в краевой фонд на эти цели, так как имел право финансировать исключительно строительство. Теперь такое право у него есть — оказать фонду безвозмездную финансовую помощь», — рассказал директор УНО «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Приморского края» Александр Подольский. Подольский отметил, что в работе фонда в данный момент находятся два объекта — значительную часть их проблем удастся решить за счёт привлечения инвестиций, при этом избежав сложностей с получением ключей и оплатой операционных расходов. «Несмотря на то, что дома по улице Пихтовая, 35, и улице Славянская, 17, во Владивостоке заявлены на федеральное финансирование, мы рассчитываем на участие инвестора в решении проблем данных объектов. В настоящее время при поддержке Корпорации развития Приморского края найдены инвесторы, готовые профинансировать выполнение части этапов работ», — рассказал глава фонда. Так, в доме по улице Пихтовой, 35 необходимо срочно провести техобследование и подготовить проектную документацию — ориентировочная стоимость работ составляет 15 миллионов рублей. Общая сумма достройки дома на Пихтовой, 35 — около 250 миллионов рублей, дома на улице Славянской, 17 — около 22 миллионов рублей. Стоит отметить, что согласно поправкам в статье 14 закона Приморского края «О регулировании земельных отношений в Приморском крае» допускается предоставление земельных участков без проведения торгов лицам, завершившим строительство или отдельные этапы работ по завершению строительства многоквартирного дома, включенного в единый реестр проблемных объектов. При этом объем финансирования по завершению строительства проблемного объекта должен быть равен или превышать кадастровую стоимость земельного участка, предоставляемого для реализации инвестпроекта, а сумма капитальных вложений на полученных земельных участках должна составить не менее пяти миллионов рублей. «Важно отметить, что новые изменения позволят инвестору приступить к реализации масштабного инвестиционного проекта на полученных земельных участках до завершения работ по завершению строительства проблемного объекта, что ранее было запрещено правилами краевого закона», — сообщили сотрудники приморского Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Получить подробную информацию о механизме предоставления земельных участков без проведения торгов можно по электронному адресу: info@fzuds.ru, или по телефону: 8 (423) 260-72-64. Напомним, что в Приморье действует государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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