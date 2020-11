МТС осваивается в новой реальности

Особенную ставку оператор делает на собственные проекты в области искусственного интеллекта

Особенную ставку оператор делает на собственные проекты в области искусственного интеллекта Столкнувшись с тем, что традиционная модель телекоммуникационного бизнеса ограничена в развитии, крупнейший российский телекоммуникационный оператор МТС уже несколько лет реализует стратегию с новыми точками роста, которые позволят компании стать передовым цифровым холдингом. Топ-менеджер крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг рассказал о новой странице развития компании. За несколько последних лет МТС приобрела или запустила целый комплекс разноплановых активов. Среди них - собственный банк для развития финансовых и банковских сервисов, системный интегратор, оператор спутникового ТВ, облачный провайдер, собственная сеть центров обработки данных, подразделения, которые развивают решения в области «интернета вещей», «большие данные». Есть у компании, которую многие до сих пор знают, как лидера рынка традиционной телефонии, и условно «экзотические» бизнес-подразделения – киберспортивная стриминговая платформа WASD, телемедицинский сервис SmartMed, образовательная платформа Smart University, сервисы для покупки билетов Ticketland и Ponominalu. Такой подход дает компании возможность в полной мере реализовать свое существенное преимущество – способность сформировать вокруг клиента цифровую экосистему из ИТ-услуг и традиционных сервисов телекома, способных закрыть все потребности потребителя у единого поставщика. Такой экосистемный подход лег в основу обновленной стратегии МТС до 2021 года. Подробнее о новых сервисах компании нам рассказал директор Центра инноваций МТС Владимир ХРЕНКОВ: - Прошлый год стал для МТС достаточно плодотворным с точки зрения формирования экосистемы. Во-первых, в апреле мы запустили телемедицинский сервис SmartMed для удаленных консультаций с врачами. К началу учебного года вышел на рынок новый продукт в области онлайн образования - платформа Smart University. Также мы существенно масштабировали наш облачный сервис и сейчас оказываем потребителям услуги под брендом #CloudМТС (подробнее – на стр. 19). В марте 2019 года мы презентовали стриминговую киберспортивную платформу WASD.TV. Инновационные направления бизнеса уже сегодня являются значимым контрибьютерами в выручку МТС, сейчас около 20% выручки компания получает не за счет телекоммуникаций, а новых бизнесов. Например, наш облачный провайдер #CloudMTS в 2018 году вырос примерно в семь раз, в этом году, мы рассчитываем, будет расти еще быстрее. По факту наша облачная инфраструктура может удовлетворить широкий спектр потребностей бизнеса - от классического IaaS до сервисов обработки данных из облака и специализированных инструментов для разработчиков. Для крупных компаний со сложными бизнес-процессами, многоступенчатой иерархической структурой, длительными процедурами закупок или географически распределенной структурой такой подход несет массу плюсов, способствуя более быстрой реализации проектов и повышению гибкости. К примеру, заказчик может воспользоваться одновременно и облачными ресурсами, и защищенными каналами связи МТС, и все это в рамках одного договора. Особенную ставку в МТС делают на собственные проекты в области искусственного интеллекта. В прошлом году компания завершила разработку первого внешнего AI продукта – чат-бота (виртуальный собеседник, программа, которая создана для имитации поведения человека при общении с одним или несколькими собеседниками. – Прим. авт.), который постепенно становится естественным элементом клиентского сервиса и помогает ускорить рутинные операций внутри компании. На сегодняшний день чат-бот МТС обрабатывает 7 из 10 входящих запросов от пользователей без помощи человека. Это позволяет оптимизировать количество сотрудников колл-центра и повысить качество обслуживания: клиент ожидает реакции от бренда буквально несколько секунд и получает ответ на большинство стандартных вопросов в 4 раза быстрее – за 2 минуты против 8-ми ранее. Этот рынок - голосовых помощников и виртуальных ассистентов - компании кажется очень перспективным, готовятся коммерческие продукты. В сотрудничестве со «Сколково» МТС создает крупнейшую русскоязычную базу голосовых данных для совершенствования технологии распознавания голоса и обработки естественного языка. Интересно развивается сотрудничество МТС с научной средой и ключевыми вузами страны, которые системно развивают инновации. Здесь и создание собственных лабораторий в петербургских СПбГУ и ИТМО, открытие R&D-центра в Иннополисе, на Дальнем Востоке компания взаимодействует с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) по реализации программы «Технопарк Русский». Медицина С принятием федерального закона о телемедицине в России стало возможно полноценно развивать цифровое здравоохранение, и в 2018 году МТС совместно с группой «Медси» запустили телемедицинскую платформу SmartMed. Сервис позволяет круглосуточно и из любой точки мира получать консультации с врачами по видеосвязи или в чате. Кроме того, через мобильное приложение можно вызывать врача на дом, в том числе неотложную помощь, и записываться на очные приемы. На практике теперь для жителей любого региона России круглосуточно доступны консультации специалистов ведущих частных столичных клиник. Это настоящий прорыв на рынке. Врачи, которые у нас консультируют онлайн, - это профессионалы с большим опытом работы, в среднем стаж составляет около 15 лет. В настоящее время к сервису подключены врачи порядка 20 специальностей - терапевты и педиатры, аллергологи, лоры, гастроэнтерологи, эндокринологи, кардиологи и другие. Количество профильных специалистов, доступных для онлайн-консультаций, постепенно расширяется. Есть врачи достаточно узких специализаций, например, пульманологи, маммологи, хирурги, реабилитологи и т.д. В среднем этот сервис сейчас растет порядка 30-40 процентов от месяца к месяцу. Он набирает оборот как с точки зрения количества консультаций, так и количества врачей, которые доступны в рамках приложения SmartMed для дистанционных консультаций. Приложение SmartMed доступно пользователям любого оператора связи, его можно скачать в App Store и Google Play или пользоваться через web-интерфейс. В приложении доступна актуальная информация о клиниках и врачах, история обращения к врачам онлайн и офлайн (с момента регистрации в SmartMed), электронная медицинская карта со всеми сохраняемыми пациентом или направляемыми врачом документами, включая назначения и результаты анализов. Все медицинские данные клиента хранятся в защищенном сегменте облачной инфраструктуры #CloudMTC. Для защиты данных используется комплекс специализированных решений безопасности, в том числе системы сертифицированной криптографической защиты каналов связи, антивирусной защиты, противодействия угрозам несанкционированного доступа и анализа уязвимостей. В рамках SmartMed МТС пробует внедрять решения в области искусственного интеллекта, разрабатывает систему автоматизированной первичной диагностики пациента в формате чат-бота. Конечно, без личного посещения врача симптом-чекер диагноз не поставит, но он помогает ускорить сбор анамнеза и способен направить пациента к нужному специалисту или предложить экстренный вызов. Мы также обучаем систему давать консультации по выбору и применению фармацевтических препаратов. В перспективе намерены получить полноценного роботизированного медицинского ассистента. Образование По оценкам МТС, рынок онлайн-образования в РФ в ближайшие три года вырастет более чем вдвое (сейчас это около 1,5-2% от всего рынка образования в стране), его объем превысит 50 млрд рублей. Именно на этот перспективный рынок мы пришли со своей образовательной цифровой платформой Smart University. Речь идет о фактически индивидуальном общении пользователя с репетиторами. Первое направление сервиса касается области дополнительного школьного образования - мы начали оказывать услуги подготовки к ЕГЭ по английскому языку и математике, в текущем году расширим набор курсов по подготовке к экзаменам по другим точным наукам и русскому языку, а также к ОГЭ по английскому языку. Также в рамках сервиса планируем ввести уроки для взрослых все уровней подготовки, запустить курсы по подготовке к стандартизированным международным тестам (IELTS, TOEFL, GMAT и т.д.). Также мы идем в сторону корпоративного обучения. Материалы программы разработаны ведущими экспертами в области Единого государственного экзамена и соответствует реальным экзаменационным заданиям и требованиям Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Например, в программе по английскому языку используются аудиозаписи с носителями языка из Великобритании, США и Канады и несколько тысяч упражнений, на базе которых для каждого клиента выстраивается персональный трек обучения, с использованием специального алгоритма, учитывающего уровень знаний, доступное время занятий и балл, который ученик планирует получить на ЕГЭ. Программа позволяет в течение всего курса проходить промежуточные тесты и контролировать прогресс своего обучения с помощью встроенной системы статистики. Трекинг прогресса доступен в том числе и для родителей. Киберспорт В марте МТС запустил интерактивную медиаплатформу WASD.TV.для геймеров. Сегодня аудитория WASD.TV составляет тысячи стримеров (организатор онлайн-трансляций, – Прим. авт.) и сотни тысяч зрителей, количество которых увеличивается в среднем в два раза в месяц. Пользователи WASD.TV могут не только стримить и смотреть трансляции других игроков, но и участвовать в киберспортивных турнирах, зарабатывать виртуальную валюту (XP) за любые активности на платформе и тратить ее на продвижение стримов на главной странице и поощрение лучших стримеров. Функционал платформы также позволяет пользователям выводить на экран сразу две трансляции (кооперативный стриминг с объединенным чатом) и стримить в высоком разрешении вне зависимости от рейтинга. Платформа имеет две соревновательные составляющие: Лигу Gambit и Лигу стримеров. В первом случае речь идет об уникальном массовом селекционном инструменте отбора молодых талантов в киберспорте, когда начинающие любители получают возможность попасть в профессиональные команды. Обязательным условием для участников является отсутствие профессионального контракта с киберспортивными организациями и возраст от 14 до 23 лет. Лига Gambit стартовала в апреле 2019 года по двум ведущим мировым дисциплинам – League of Legends и Dota 2. В соревнования приняли участие более трёх тысяч начинающих киберспортсменов из разных регионов России. Победители получили оплачиваемый контракт с одним из лидирующих киберспортивных клубов Европы Gambit Esports. Команды, входящие в состав Gambit Esports, неоднократно становились Чемпионами мира и Европы, а также призерами крупнейших международных соревнований. Лига стримеров призвана поддержать наиболее талантливых игроков, которые хотят развиваться в сфере создания интересного контента для зрителей. Эта лига длится три месяца и также подразумевает цикличность. Второй сезон лиги начался 1 июля. Победителей выбирают, исходя из количества стримов и «похвалы» со стороны зрителей, которые могут передавать понравившемуся игроку виртуальную валюту. Лучшие стримеры получают денежные призы: общий призовой фонд 5 млн рублей распределяется между 50 победителями. Стартапы В развитии направлений за пределами традиционного телекомрынка МТС идет как путем собственной разработки продуктов, так и путем участия в акционерном капитале перспективных компаний. Логичным шагом здесь стало создание корпоративного венчурного фонда для инвестиций в технологические стартапы из России и СНГ на ранней стадии развития в обмен на долю до 30%. В среднем в один проект МТС готова инвестировать через фонд от $500 тыс. до $1 млн. Венчурный фонд функционирует на базе корпоративного акселератора MTS StartUp Hub, который запущен в марте 2018 года. При этом претендовать на венчурные инвестиции МТС смогут не только проекты, прошедшие пилотирование в MTS StartUp Hub. При отборе проектов МТС учитывает их перспективы с точки зрения роста и синергии с уже существующими в МТС бизнес-направлениями. Особенно пристально изучаем сегменты онлайн-образования, телемедицины, киберспорта, решения в области искусственного интеллекта, геоаналитики, интернета вещей. Досье "Золотого Рога": Хренков Владимир Владимирович. Родился в 1978 году. В 2000 году окончил Московский физико-технический институт и получил второе высшее образование в Высшей Школе экономики. В 2011 году прошел программу подготовки для высших руководителей в Гарвардской школе бизнеса. С 1999 года по 2007 год работал в компании Orange Business Services, где отвечал за разработку новых продуктов и услуг и за стратегическое развитие компании в России. В МТС пришел в 2007 году. Возглавлял подразделения по стратегическому развитию, слияниям и поглощениям и фиксированному бизнесу. Назначен директором Центра инноваций МТС в конце 2016 года. Директор Центра инноваций МТС Владимир Хренков: Сейчас около 20% выручки компания получает не за счет телекоммуникаций, а новых бизнесов.

