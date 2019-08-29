Приморский бизнес получил доступ к облачному суперкомпьютеру

«Сегодня вычисления на обычных серверах постепенно уступают место высокопроизводительным системам, или суперкомпьютерам. С запуском нового сервиса мы открыли нашим клиентам доступ к высокопроизводительным облачным вычислениям, что раньше было невозможным или требовало много времени и затрат. Теперь бизнес сможет во много раз быстрее внедрять инновации, повышая свою конкурентоспособность. При более высокой производительности мы предлагаем решение, которое в три-четыре раза доступнее российских аналогов, а по сравнению с зарубежными – в пять и более раз», - отметил директор облачного провайдера #СloudMTS Олег МОТОВИЛОВ.