Приморский бизнес получил доступ к облачному суперкомпьютеру

МТС запустил облачный сервис для высокоскоростной обработки данных (18+) на базе суперкомпьютера, способного более чем в 100 раз ускорить вычисления и снизить затраты

Решение провайдера #CloudMTS с гибкой тарификацией предназначено как для крупных заказчиков, так и для малого бизнеса и стартапов в различных сферах: в промышленности, финансах, ретейле, научно-прикладных изысканиях – там, где требуется доступ к большим вычислительным мощностям в облаке. Новый сервис GPU SuperComputer в 140 раз ускоряет процессы глубокого обучения нейросетей в сравнении с вычислениями на обычных процессорах. Крупный бизнес получит возможность кратно сократить время на разработку и внедрение проектов на основе искусственного интеллекта и больших данных, а технологические стартапы – в сотни раз снизить затраты на высокопроизводительные вычисления, связанные с обработкой видео, распознаванием лиц и речевыми технологиями. Например, предприятия аэрокосмической и автомобильной промышленности, металлургии и нефтегазового сектора будут значительно экономить и в разы быстрее проводить сложные инженерные расчеты и трехмерное моделирование. В финтехе супервычисления могут быть использованы для разработки решений по удаленной идентификации или оценки кредитных рисков. Розничные сети смогут быстрее анализировать покупательское поведение для более эффективного управления продажами. Сервис GPU SuperComputer также может быть востребован технологическими стартапами и небольшими компаниями за счет нескольких вариантов тарификации и возможности посуточного использования суперкомпьютера – от менее чем 1 тыс. рублей в день. Стоимость сервиса для крупного бизнеса в формате подписки варьируется от 29 тыс. до 200 тыс. рублей в месяц в зависимости от требуемой вычислительной мощности. «Сегодня вычисления на обычных серверах постепенно уступают место высокопроизводительным системам, или суперкомпьютерам. С запуском нового сервиса мы открыли нашим клиентам доступ к высокопроизводительным облачным вычислениям, что раньше было невозможным или требовало много времени и затрат. Теперь бизнес сможет во много раз быстрее внедрять инновации, повышая свою конкурентоспособность. При более высокой производительности мы предлагаем решение, которое в три-четыре раза доступнее российских аналогов, а по сравнению с зарубежными – в пять и более раз», - отметил директор облачного провайдера #СloudMTS Олег МОТОВИЛОВ. За счет параллельно работающих вычислительных элементов суперкомпьютер эффективно решает задачи, которые задействуют огромные объемы данных. Производительность сервиса GPU SuperComputer достигает одного петафлопса, что сравнимо по производительности с более чем сотней обычных серверов. Новое облачное решение провайдера уже апробировано российским бизнесом: после тестирования услугой пользуется один из крупных российских ретейлеров, известный банк, также ряд компаний по мониторингу транспорта, которые обрабатывают большие объемы видеоконтента. Сервис используют собственные digital-направления бизнеса МТС: стриминговая платформа WASD.TV и подразделение искусственного интеллекта. К примеру, в рамках платформы WASD.TV новый облачный сервис обеспечивает моментальный транскодинг видеопотоков пользователей, которые ведут трансляции и смотрят стримы других игроков. Подробнее об услуге GPU SuperComputer: Облачный сервис развернут в собственных дата-центрах МТС и реализован на базе решения мирового лидера в области вычислений на графических процессорах NVIDIA – программно-аппаратной платформы NVIDIA DGX-1 с видеокартами Tesla V100 памятью 32 Гб. На данный момент это один из самых мощных в мире графических процессоров. Максимальное число видеокарт может достигать восьми: пользователям доступны до 40 960 ядер CUDA и до 5 120 ядер Tensor. Конфигурация до трех раз ускоряет обучение искусственного интеллекта по сравнению с другими доступными на рынке системами для высокопроизводительных вычислений. Решение использует высокопроизводительную шину NVLink, обеспечивающую скорость до 300 Гбит/с, что до десяти раз выше, чем при подключении видеокарт по интерфейсу PCI Express. В рамках предоставления услуги создается виртуальная машина с предустановленной операционной системой NVIDIA DGX OS со стеком технологий для машинного обучения и подключенной видеокартой; предоставляется безопасный доступ по SSH-протоколу. Решение можно бесплатно протестировать, оставив заявку на сайте #CloudMTS. Досье "Золотого Рога": МТС предоставляет облачные услуги под брендом провайдера #CloudМТS на базе собственных территориально-распределенных дата-центров, расположенных в 10 городах России, в том числе во Владивостоке. В облачное направление бизнеса МТС также входят один из крупнейших российских IaaS-провайдеров «ИТ-Град» и ориентированная на малый и средний бизнес онлайн-платформа 1cloud. Среди сервисов провайдера: Elastic Cloud, резервное копирование и обработка больших данных в облаке, хранение и обмен корпоративной информацией, выделенный сегмент для работы с персональными данными, сервисы информационной безопасности из облака (антивирус для публичного облака, защита от DDos-атак и другие). Газета "Золотой Рог", Владивосток.

