РРПК ввела в эксплуатацию новый рыбоперерабатывающий завод

Проектная мощность завода "Русская треска" - более 50 тонн готовой продукции из трески и пикши в сутки «Русская Рыбопромышленная Компания» (РРПК) ввела в эксплуатацию рыбоперерабатывающий завод «Русская треска» в Мурманске и начала строительство второго предприятия – завода «Русская пикша». Оба проекта реализуются «Русской Рыбопромышленной Компанией» в партнерстве с ГК «Агама». В торжественных мероприятиях приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис, руководители РРПК и ГК «Агама». Проектная мощность завода «Русская треска» - более 50 тонн готовой продукции из трески и пикши в сутки. Новое производство позволит обеспечить внутренний рынок высококачественной рыбной продукцией и нарастить экспорт продукции агропромышленного комплекса. Планируется, что экспорт продукции премиального качества составит около 5 тысяч тонн в год. Стимулирование российского экспорта предусмотрено нацпроектом «Международная кооперация и экспорт» и рассчитано на 2019-2024 годы. «Развитие глубокой переработки на территории страны позволяет нам заместить сырьевой экспорт поставками на внешний рынок высококачественной продукции, что обеспечит рост поступлений в бюджет, - прокомментировал генеральный директор РРПК Фёдор Кирсанов. – И, безусловно, мы предоставляем российскому потребителю продукцию из дикой белой рыбы, качество которой контролируется по всей производственной цепочке». Завод «Русская треска» оснащен современным оборудованием для правильной дефростации сырья и заморозки готовой продукции, обеспечивающих сохранение качества и ценных питательных свойств рыбы. В состав оборудования входит инновационная роботизированная линия по разделке филе рыб тресковых пород последнего поколения. Уникальное оборудование, снабженное «искусственным интеллектом», анализирующим структуру сырья, позволяет добиваться исключительного качества разделки филе с минимальным повреждением волокон тушки и высокой степенью очистки от костей. Предприятие приступит к выпуску товарной продукции в ближайшее время - после завершения предусмотренных законодательством разрешительных процедур. Планируется, что объем налоговых отчислений завода превысит 50 млн рублей в год, в том числе – более 40 миллионов в бюджет Мурманской области. В день пуска завода «Русская треска» начато строительство ещё одного предприятия по переработке трески и пикши – «Русская пикша». Мощность будущего завода – не менее 25 тонн готовой продукции в сутки. Оба проекта реализуются в рамках государственной программы выделения квот на добычу ВБР под инвестиционные проекты в области строительства рыбопромысловых судов и береговых перерабатывающих заводов. Инвестиции в строительство завода «Русская треска» составили около 900 млн рублей, стоимость проекта «Русская пикша» - более 250 млн рублей. Досье "Золотого Рога": Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. ГК «Агама» - Группа компаний «Агама» основана в 1998 году. За 20 лет развития «Агама» выросла из дистрибьютора замороженных продуктов в Группу компаний, развивающую свои бренды и объединяющую несколько бизнесов. Основные направления деятельности Группы компаний «Агама»: развитие собственных брендов в рознице, среди профессиональных поваров, через сеть собственных магазинов; фабрики по переработке рыбы и морепродуктов; 3PL/4 PL услуги по хранению, обработке и доставке товаров. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

