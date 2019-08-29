С "Улицы Дальнего Востока" вывозят мусор полными "КамАЗами"

Стуку молотков и жужжанию бензопил вторят работающие газонокосилки. Зелёная территория бухты Аякс тоже требует внимания специалистов. «Надо убрать газоны, подстричь их. Обилие влаги заставляет траву очень быстро расти, и это сразу меняет внешний облик парковой территории. Наша задача – вернуть ей опрятный вид. Конечно, в солнечную погоду работать веселее, но просто сидеть и ждать её – тоже не выход. А вообще, когда любишь работу – любая погода в радость», - говорит Владимир Добрынин, рабочий МБУ «Содержание городских территорий». «Есть осадки, нет осадков – мусор вывозим в любую погоду, - рассказывает водитель МБУ «Содержание городских территорий» Александр Щерба. - За смену только у меня не менее двух рейсов. И всегда «КамАЗ» полный». В предстоящую субботу, 31 августа, рабочие должны сдать под ключ все отстроенные павильоны, а сразу после этого на набережной начнётся генеральная уборка: пылесосы соберут весь мусор, спецмашины отмоют прогулочную территорию, а рабочие – парапеты. Напомним, Восточный экономический форум в этом году пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Одним из самых ярких его проектов станет «Улица Дальнего Востока», где все регионы Дальневосточного федерального округа представят в специальных павильонах на Университетской набережной свои достижения. Планируется, что 7 сентября выставку смогут посетить организованные группы ветеранов, школьников, студентов, люди с ограниченными возможностями здоровья. 8 сентября вход на «Улицу Дальнего Востока» будет свободным для всех желающих. К форуму готовится большая культурная и спортивная программа. Евгений Кулешов (фото)