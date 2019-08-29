В Приморье "Ростелеком" построил оптические сети в селе Красный Яр

«Впервые за долгое время перед сотрудниками Приморского филиала встала задача ввести в эксплуатацию ВОЛС с такой значительной протяженностью. Тяжелые погодные условия и рельеф местности добавили сложности в работе. Подключение участка «Лучегорск-Верхний Перевал-Ясеневый-Красный Яр» стало серьезным вызовом для нас, с которым мы успешно справились в обозначенные сроки. В перспективе «Ростелеком» планирует увеличить количество абонентских портов и подключить к оптике домохозяйства Красного Яра, Верхнего Перевала и Ясеневого», — отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.