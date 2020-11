В Приморье "Ростелеком" построил оптические сети в селе Красный Яр

В рамках проекта специалисты "Ростелекома" за два месяца проложили 122 км волоконно-оптических линий связи

​ рамках проекта специалисты «Ростелекома» за два месяца проложили 122 км волоконно-оптических линий связи «Ростелеком» подключил к волоконно-оптическим линиям связи село Красный Яр на севере Приморского края. Первыми абонентами, которые получили доступ к телекоммуникационным услугам компании, стали административный центр национального парка «Бикин» и средняя общеобразовательная школа № 15. В рамках проекта специалисты «Ростелекома» за два месяца проложили 122 км волоконно-оптических линий связи в районном центре Лучегорск и сельских поселениях Верхний Перевал, Ясеневый, Красный Яр. Пропускная способность канала составляет 1 Гб/с. «Впервые за долгое время перед сотрудниками Приморского филиала встала задача ввести в эксплуатацию ВОЛС с такой значительной протяженностью. Тяжелые погодные условия и рельеф местности добавили сложности в работе. Подключение участка «Лучегорск-Верхний Перевал-Ясеневый-Красный Яр» стало серьезным вызовом для нас, с которым мы успешно справились в обозначенные сроки. В перспективе «Ростелеком» планирует увеличить количество абонентских портов и подключить к оптике домохозяйства Красного Яра, Верхнего Перевала и Ясеневого», — отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов. Проведение оптики улучшило качество услуг связи, которые юридические лица района используют в своей работе, и открыло возможности для использования новых IT-предложений. Например, применение технологии VPN (Virtual Private Network – виртуальная частная сеть) позволит организациям создавать корпоративную защищенную сеть и объединять информационное пространство подразделений, которые территориально разрознены. Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. «Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,0 млн абонентов, платного ТВ — 10,2 млн, из них свыше 5,4 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ». Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter