В Приморье "Ростелеком" построил оптические сети в селе Красный Яр

В Приморье "Ростелеком" построил оптические сети в селе Красный Яр

29 августа 2019, 17:14
Бизнес
В рамках проекта специалисты "Ростелекома" за два месяца проложили 122 км волоконно-оптических линий связи

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«Ростелеком» подключил к волоконно-оптическим линиям связи село Красный Яр на севере Приморского края. Первыми абонентами, которые получили доступ к телекоммуникационным услугам компании, стали административный центр национального парка «Бикин» и средняя общеобразовательная школа № 15.

В рамках проекта специалисты «Ростелекома» за два месяца проложили 122 км волоконно-оптических линий связи в районном центре Лучегорск и сельских поселениях Верхний Перевал, Ясеневый, Красный Яр. Пропускная способность канала составляет 1 Гб/с.

«Впервые за долгое время перед сотрудниками Приморского филиала встала задача ввести в эксплуатацию ВОЛС с такой значительной протяженностью. Тяжелые погодные условия и рельеф местности добавили сложности в работе. Подключение участка «Лучегорск-Верхний Перевал-Ясеневый-Красный Яр» стало серьезным вызовом для нас, с которым мы успешно справились в обозначенные сроки. В перспективе «Ростелеком» планирует увеличить количество абонентских портов и подключить к оптике домохозяйства Красного Яра, Верхнего Перевала и Ясеневого», — отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Проведение оптики улучшило качество услуг связи, которые юридические лица района используют в своей работе, и открыло возможности для использования новых IT-предложений. Например, применение технологии VPN (Virtual Private Network – виртуальная частная сеть) позволит организациям создавать корпоративную защищенную сеть и объединять информационное пространство подразделений, которые территориально разрознены.

Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. «Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,0 млн абонентов, платного ТВ — 10,2 млн, из них свыше 5,4 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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