Василий Васильев: Я живу проектами

Генеральный директор стивидорной компании ООО «Порт Ливадия» по-прежнему богат идеями Василий ВАСИЛЬЕВ – один из тех бизнесменов, кто никогда не боялся браться за что-то новое. В его жизни было немало экспериментальных проектов, которые многому научили его, помогли проверить себя на прочность и утвердиться в своих способностях, извлечь из ничтожного драгоценное. Про таких обычно говорят: кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Генеральный директор стивидорной компании ООО «Порт Ливадия» Василий Васильев, несмотря на седьмой десяток лет, по-прежнему богат идеями, интересными проектами, которые намерен воплотить в жизнь уже в ближайшее время. Ему слово. - Василий Васильевич, как сегодня работает угольный порт, который возглавляете вы, насколько загружены производственные мощности? - Порт работает в штатном режиме. Мощности пока загружены на треть, и основная причина в том, что железная дорога не может обеспечить нас в полном объёме вагонами. Меня всегда интересует вопрос: если морские порты находят возможность развиваться и увеличивать грузооборот, то почему к этому не стремиться железная дорога? - Один из главных вопросов стивидоров Находки – улучшение экологии на своих производственных площадках. Что в этом направлении делает «Порт Ливадия»? - В дополнение к выполненным мероприятиям ведём строительство ветрозащитного сооружения вокруг открытой площадки для хранения угля высотой от 14 до 20 метров. В России сетки необходимого качества для этого не найти, поэтому используем импортную. Металлические конструкции делаем своими силами. Благодаря сооружению, ветровая нагрузка на штабеля угля значительно снизиться. Сверху установим автоматическую систему орошения, которая будет менять свой радиус в зависимости от направления ветра, покрывая водяным туманом всю площадку. Этим самым достигнем эффекта закрытого cклада хранения угля. К ноябрю текущего года ветрозащитное сооружение планируется достроить и сдать в эксплуатацию. Для подстраховки, на случай выхода системы из строя, приобрели мощную насосную станцию, которая будет качать воду из морской акватории для полива территории терминала. На днях получим разрешение на забор морской воды для этой цели. Приобрели японский самоходный промышленный пылесос и с его помощью регулярно чистим от угольной пыли причал. Недавно на предприятии побывал губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО, который через «Порт Ливадия» высадился с сопровождающими на катер и, начиная от мыса Астафьева, осмотрел с прибрежной полосы работу морских портов Находки. По нашему порту со стороны комиссии не было высказано замечаний, так как причал был в идеально чистом состоянии, работали все пылеподавляющие механизмы. Постоянно в штатном режиме функционируют и автоматические датчики, контролирующие уровень содержания угольной пыли в окружающей среде. Надеемся, общие усилия инженерии и сотрудников компании в итоге позволят полностью решить эту проблему. - В обойме предприятия есть немало интересных проектов, о которых вы ещё не рассказывали широкому кругу. - Наравне с перевалкой угля в страны АТР приступили к проектированию зернового терминала в Большом Камне, где нами был ранее приобретен земельный участок наиболее подходящий для этого дела. Проект согласован с Агентством морского и речного рыболовства России. Это будет современный зерновой терминал, где производственная мощность первой очереди составит 3 млн тонн зерна в год. С введением второй она увеличится до 10 млн тонн. Но рост объёмов опять-таки будет зависеть от поставки в необходимом количестве железнодорожных вагонов. В Приморье нет подобных терминалов. Ближе к решению этого вопроса в своё время находились братья МАГОМЕДОВЫ, но их затея не состоялась. С чем связано строительство зернового терминала? В последние годы заметно развиваются аграрные холдинги России, которые обеспечили запросы внутреннего рынка и стали искать выход со своей продукцией на страны АТР. Мы, в свою очередь, хотим помочь им решить этот вопрос. - Расскажите о других ваших проектах. - Родилась идея заняться сельским хозяйством, а если точнее - производством экологически чистого мяса. Есть задумка развести свиней, оленей и крупный рогатый скот. Берём на вооружение нетрадиционный метод хозяйствования, когда животные будут находиться на полувольном содержании. Уже закупили первую партию свиней породы «Венгерская монголица», которые примерно 90 процентов корма добывают себе сами и не требуют тёплых помещений зимой. Они выносливы, выживают на уровне диких кабанов. Для начала создали небольшое хозяйство, где только свиноматок 30 голов. Проводим эксперимент, изучаем процесс их адаптации, просчитываем затраты на содержание. По такому же принципу планируем развести стадо крупного рогатого скота и оленей. Почему делаем акцент на экологически чистое мясо? Моё хобби – охота, я хорошо знаю различие между диким мясом и выращенным в промышленных условиях. Так сказать, магазинного мяса могу съесть максимум 200-300 граммов, больше не принимает организм, природного – значительно больше. Я много раз бывал в Новой Зеландии и обратил внимание, как там по-хозяйски используется каждый клочок земли. Почему бы и нашему предпринимателю не работать по такому принципу. На весь день животные будут выпускаться на свободный выпас, а на ночь собираться в летний сарай. Риск, конечно, большой. Не исключено, что в лесу их могут встретить медведи, тигры, волки, но присматривать за животными будет сторож, а то и не один. Даже при допустимых потерях, надеюсь, результат будет положительным. Наш эксперимент длится уже полгода. - И где же будут эти фермы? - Рассматривается вопрос получения участка земли под эти цели на острове Путятине. На днях встречался с главой Шкотовского муниципального района Виктором МИХАЙЛОВЫМ, с которым обсудили выделение земельного участка в районе мыса Молёного. Будем смотреть неиспользуемые земли на территории Находкинского городского округа. В планах создать около десяти таких ферм в разных точках южного Приморья. - В чём смысл такого разброса хозяйств? - У американцев есть хорошая пословица: нельзя нести яйца в одной корзине. Примерно такого принципа намерены придерживаться и мы. Сейчас среди животных ходит немало разных болезней, в том числе эпидемия африканской чумы. Не дай Бог какая-нибудь напасть, не хотим потерять всё сразу. - У такого человека, как вы, свободного времени очень мало. Но когда оно появляется, чему посвящаете? - Люблю отдых на море. Но даже там продолжаю размышлять о своих проектах. Мечтаю построить скоростной парусный тримаран, где будут один главный и два вспомогательных корпуса. Сам сделал его чертежи и уже подобрал бригаду электросварщиков для строительства. Но всё никак не могут решиться приступить к делу. Есть некоторые сомнения по конструкции тримарана, парусной части и материалу. Поэтому бригада пока занимается изготовлением конструкций подпорных стенок и ремонтом спецтехники. Я, можно сказать, живу этими проектами. Планирую построить на Камчатке базу отдыха. Получил под неё земельный участок, но вопрос упёрся в геотермальные и негеотермальные подземные воды. И дело приостановилось. - Василий Васильевич, как относитесь к политике? В своё время вы состояли в партии «Союз правых сил». - Да, состоял. Несколько раз встречался с Ириной ХАКАМАДОЙ и Борисом НЕМЦОВЫМ, которые стояли у руля партии. Поначалу в неё входил и бывший губернатор Сергей ДАРЬКИН, а уже затем он перешёл в «Единую Россию». Потом погиб НЕМЦОВ, от политики отошла ХАКАМАДА, стала читать лекции и издавать книги. И партия распалась. Почему порушились её устои, сказать трудно. Возможно, руководство «СПС» не смогло правильно расставить ориентиры. Хотя предпосылки создать крепкую фракцию были хорошие. Кстати, Ирина ХАКАМАДА успела сделать много для развития малого бизнеса, когда работала в правительстве России, в том числе по упрощению системы налогообложения. В настоящее время политика меня мало интересует. Порой обращаются некоторые партии с просьбой профинансировать ту либо иную политическую кампанию, но я решил для себя поддерживать, в первую очередь, детский спорт. «Порт Ливадия» уже профинансировал детский турнир по футболу в Находке. Продолжаем и дальше поддерживать команду, помогая ей с проведением местных матчей и выездных игр. К примеру, в марте нынешнего года оплатили выезд команды на международный детский футбольный турнир в Испании, где находкинцы были единственными представителями России. Весной будущего года планируем провести в Находке международный детский турнир по футболу с привлечением юных спортсменов Китая, Японии и Сингапура. Организацию мероприятия берём на себя. - Вначале карьеры бизнесмена вам довелось заниматься рыболовством, судостроением и судоремонтом. Нет желания вернуться к этому направлению? - Это был бурный период нашей деятельности. Рыбопромысловая компания «Посейдон», имея несколько среднетоннажных судов, занималась промыслом рыбы и морепродуктов по всему Дальнему Востоку. У нас были два конструкторских бюро, где рождались проекты, а затем со стапелей участка судостроения Гайдамакского судоремонтного завода один за другим сходил маломерный флот. Всего построили около тридцати маломерных судов и совместно с заводом «Звезда» - один СТР, причем доля нашего участия в его строительстве составила 82 процента. Большое внимание уделялось разработке промышленных орудий лова. Так, изготовлено и испытано совместно с ТИНРО несколько видов пассивных орудий лова, которые успешно работают на маломерных судах. Часть построенного москитного флота реализовали среди дальневосточных рыбопромышленных компаний, часть оставили себе, в том числе СТР «Валерий Маслаков». Потом заниматься судостроением стало сложно. Под СТР нам обещали квоты, но так и не дали. Чтобы траулер не простаивал, пришлось несколько лет покупать их самим, а это отражалось на себестоимости продукции. В итоге были вынуждены продать траулер в три раза дешевле его затрат на строительство. После таких экспериментов пропало всякое желание заниматься судостроением и рыболовством. Так, избавились от рыболовной компании, судоремонтного завода с участком судостроения и конструкторскими бюро и занялись перевалкой угля. ВАЖНО - И всё же позитивных моментов в жизни было больше, чем негативных. К примеру, в последнее время в стране упростилась регистрация новых компаний, больше возможностей стало в развитии бизнеса, открытии новых направлений... Хотя ещё встречаются преграды, на преодоление которых требуется немало сил и времени. Но без этого российский бизнесмен уже не мыслит себя. Фото автора Владимир ПАНТЮХОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

