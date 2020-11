Вышел в свет журнал V Восточного экономического форума

Электронная версия журнала доступна на сайте forumvostok.ru

Электронная версия журнала доступна на сайте forumvostok.ru Фонд Росконгресс выпустил журнал юбилейного, V Восточного экономического форума. Основные материалы номера, включая интервью с министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым, перекликаются с повесткой мероприятия и посвящены реализации национальных проектов на территории ДФО, а также его интеграции в экономику Азиатско-Тихоокеанского региона. Читатели узнают о знаковых проектах транспортной инфраструктуры, социальной сферы, планах по развитию инновационного и туристического кластеров. «Журнал Форума предоставляет прекрасную возможность заранее погрузиться в повестку мероприятия, а также больше узнать о Российском Дальнем Востоке, его традициях, достопримечательностях и культуре», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков. Журнал выходит на русском и английском языках и распространяется в местах проведения Форума, в официальных автомобилях Форума, на рейсах Москва – Владивосток – Москва авиакомпании «Аэрофлот». Электронная версия доступна на сайте forumvostok.ru (раздел «Журнал»), а также в Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG. Раздел «Бизнес» знакомит читателя с проектом Business Priority, который успешно помогает высокотехнологичным стартапам в поиске инвесторов, и с русским соколиным центром, который откроется на Камчатке при поддержке Министерства природы и экологии Российской Федерации и Правительства ОАЭ. Оба проекта проходят при участии Фонда Росконгресс. Важное место в номере занимают материалы о социальной повестке и медицине, подготовленные совместно со специалистами Лаборатории «Инносоциум» и Пространства «Здоровое общество». В условиях огромных расстояний Дальнего Востока требуется совершенно иной подход к диагностике и лечению. О растущей роли инновационных технологий в медицине рассказывает министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова. Индия и Япония – важные экономические партнеры России в АТР и особые гости юбилейного ВЭФ. Участие в Форуме примут Премьер-министр Индии Нарендра Моди и Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. На страницах журнала читатели смогут совершить увлекательное путешествие в Страну восходящего солнца и оценить перспективы делового сотрудничества России и Индии. Развлекательная часть журнала представлена материалами об истории КВЖД, продолжателях дела знаменитого путешественника Н.Н. Миклухо-Маклая и дальневосточных деликатесах – красной икре и местных целебных травах. Важные культурные события Форума предваряются интервью с Григорием Лепсом (певец выступит на торжественном приеме от имени Оргкомитета Форума) и рассказом о знаменитом творении Сандро Боттичелли. Картина «Мадонна делла Лоджиа» из собрания галереи Уффици будет представлена на площадке ВЭФ при поддержке Сбербанка. Также издание традиционно содержит полезную информацию для участников Форума: мероприятия деловой, культурной и спортивной программ, удобный навигатор по площадке, необходимые контакты и адреса. Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru. Газета "Золотой Рог" - информационный партнер V Восточного экономического форума Газета "Золотой Рог", Владивосток.

