Вышел в свет журнал V Восточного экономического форума

Фонд Росконгресс выпустил журнал юбилейного, V Восточного экономического форума. Основные материалы номера, включая интервью с министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым, перекликаются с повесткой мероприятия и посвящены реализации национальных проектов на территории ДФО, а также его интеграции в экономику Азиатско-Тихоокеанского региона. Читатели узнают о знаковых проектах транспортной инфраструктуры, социальной сферы, планах по развитию инновационного и туристического кластеров.