На Дальнем Востоке собирают лучшие PR-проекты года

Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Дальний Восток готова к новому сезону. Лучшие коммуникационные проекты из 11 регионов Дальневосточного федерального округа приглашаются к участию в 9-ой дальневосточной премии. «Серебряный Лучник» – Дальний Восток ежегодно собирает специалистов в области коммуникаций: корпоративных менеджеров, пресс-секретарей, предпринимателей и мастеров маркетинга. Это профессиональное событие, которое позволяет увидеть динамику развития отрасли в регионе, оценить изменения, а также продемонстрировать лучшие дальневосточные практики. «В каждом PR-проекте - огромный труд его автора и команды. Важно, создать условия премии такими, чтобы каждый автор стремился презентовать свой кейс, получить оценку экспертов и стать лучшим в отрасли. В этом году мы предлагаем пять самых популярных номинаций и некоторые новшества. Следите за новостями и будьте готовы принять наше приглашение к участию», - комментирует Светлана Дмитриченко, исполнительный директор дальневосточной премии. Участие в премии бесплатное. Подать свои проекты могут авторы или авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур, осуществляющие деятельность в области развития общественных связей, рекламы и маркетинга на территории Дальневосточного федерального округа. Оператор премии - коммуникационное агентство «АГТ-Восток» в составе AGT Communications Group. Заявочная кампания «Серебряный Лучник» – Дальний Восток продлится с 28 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года по 5 номинациям: ● Корпоративные коммуникации; ● Внутрикорпоративные коммуникации и медиа; ● Коммуникации в благотворительности; ● Продвижение государственных, общественных и социальных программ; ● Развитие и продвижение территорий. В 2018 году Гран-при получил фестиваль «Держи краба», который на премии представляла Алена Круппа-Анненкова, директор по маркетингу Паназиатского ресторана Zuma. Данный фестиваль, а также проект «Дальневосточный леопард» представляли наш регион на национальной премии 2018 года в Москве. Более подробно о премии, содержании номинаций, составе жюри, правилах участия можно узнать на официальном сайте «Серебряный Лучник» – Дальний Восток" Досье "Золотого Рога": В 2011 году премия «Серебряный Лучник» впервые пришла на Дальний Восток, что во многом увеличило шансы местных специалистов заявить о себе на федеральном уровне, войдя в число соискателей Национальной премии. За восемь лет в Региональной премии приняли участие более 350 проектов. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

