От проектов - к реализации

Что касается стартовавших в 2018 году национальных проектов, то ни один из них не предполагает выделения средств на проекты по модернизации теплоисточников. Поэтому власти Приморья ищут другие варианты софинансирования. Хорошей практикой уже стало привлечение безвозмездных субсидий со стороны Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которым регион сотрудничает около 10 лет. Недавно Фонд подтвердил предоставление финансовой поддержки на сумму 300 млн рублей в рамках концессии по обновлению системы отопления ЗАТО Фокино. Общая стоимость проекта составит 2,5 млрд рублей. В настоящее время обсуждается софинансирование Фондом проектов КГУП «Примтеплоэнерго» по замене источников генерации в других муниципалитетах края.