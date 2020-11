От проектов - к реализации

Начиная новый отопительный сезон в Приморье, энергетики региона думают о будущем

Начиная новый отопительный сезон в Приморье, энергетики региона думают о будущем В городах и районах Приморского края продолжается модернизация систем теплоснабжения. Цели этой работы - повышение качества данной услуги, более эффективное использование ресурсов и автоматизация производственных процессов. Темы применения энергосберегающих технологий и перехода приморской энергетики на новые виды топлива стали одними из главных на пресс-конференции, посвященной началу очередного отопительного сезона в Приморье. К концу октября отопление включили практически во всех муниципалитетах края. Последними это сделали Владивостокский городской округ и Славянское городское поселение, где подача тепла началась в понедельник, 28 октября. Традиционно, первыми подключают к теплу социальные объекты, а затем наступает черед жилого фонда. По словам главного инженера филиала «Приморские тепловые сети» ОАО «ДГК» Алексея СТАРЦЕВА, регулировка подачи тепла потребителям во Владивостоке займет примерно пять дней. Газ города берет В Уссурийске в ходе отопительного сезона 2019-2020 годов несколько городских котельных перейдут с мазута на природный газ. Как ранее сообщал «Золотой Рог», для перевода на газ реконструировали котельные № 13, 24, 27, 40 и 66, кроме того, к ним проложили более 20 км распределительных сетей. Переход на природный газ улучшит экологическую ситуацию в Уссурийске, так как это топливо в наименьшей степени загрязняет воздух продуктами сгорания. - В настоящее время «Газпром» проводит завершающие мероприятия по сдаче объектов в эксплуатацию. Поэтому с началом отопительного сезона эти котельные работают на сжиженном углеводородном топливе. После ввода в эксплуатацию на объекты поступит природный газ. Мы прогнозируем, что это произойдет в декабре, накануне пиковых нагрузок. Применение природного газа в качестве топлива позволит снизить себестоимость производства энергии, - подчеркнула врио вице-губернатора Приморского края Елена ПАРХОМЕНКО. Она также отметила, что муниципальное теплоснабжающее предприятие Уссурийска является лучшей подобной организацией по версии Минстроя РФ. Следующим этапом станет строительство газопровода, ведущего от газораспределительной станции к котельной №5 – самому крупному объекту энергетики в Уссурийске, который обеспечивает теплом и горячим водоснабжением половину населения, а также крупные учреждения и предприятия города. Кроме того, современная газомазутная котельная уже построена и в Большом Камне. Здесь в настоящее время ведутся пусконаладочные работы, и в течение предстоящего отопительного сезона котельная начнет снабжать теплом потребителей. Газификация объектов энергетики планируется и в других муниципалитетах Приморского края: по словам Елены Пархоменко, «Газпром» планирует построить отводы от магистрального газопровода в Дальнереченске, Спасске-Дальнем и муниципалитетах юга Приморья. - На сегодня на 70% на газе работает Владивостокская ТЭЦ-2, полностью на газовом топливе работают ТЭЦ-1 и ТЭЦ «Восточная», объединенная котельная «Северная». Станции в Артеме и в Партизанске – угольные, - напомнил руководитель филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» Дмитрий ЛЕБЕДЬ. Госпрограмма завершается, модернизация продолжается Как уточнила в ходе пресс-конференции врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко, в краевом бюджете на 2020 год, поступившем в Законодательное Собрание, не снижается объем финансовой поддержки муниципальных образований для проведения мероприятий по капитальному ремонту котельного оборудования и приведению в нормативное состояние теплосетевого хозяйства. Сумма, выделяемая на эти цели, составит около 200 млн рублей. А в более отдаленной перспективе мероприятия по модернизации энергетики края будут реализованы в рамках нового документа, который придет на смену государственной программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы. Новые краевые программы, согласование которых идет в настоящее время, будут рассчитаны на период до 2027 года. Продолжит свое действие и программа «Чистая вода» в рамках соответствующего национального проекта. На реализацию мероприятий по «Чистой воде» Приморский край в период до 2024 года получит 3,4 млрд рублей. Кстати, данная программа позволяет улучшить качество не только питьевой воды, но и воды, используемой в системах теплоснабжения. - Когда мы говорим о подготовке к зиме, речь идет не только о котельных, сетях и объектах жилого фонда. Не менее важное значение имеет состояние объектов водоснабжения, поскольку именно вода является теплоносителем. От водоочистки и водоподготовки зависит качество теплоснабжения и долгосрочная работа всей системы, - подчеркнула Елена Пархоменко. - В 2018 году мы установили водоочистные сооружения модульного типа в Дальнереченском районе. Они зарекомендовали себя с самой лучшей стороны, вода идеально чистая. Мы планируем установку модульных очистных еще в нескольких районах Приморского края, - добавил гендиректор КГУП «Примтеплоэнерго» Анатолий Попов. Что касается стартовавших в 2018 году национальных проектов, то ни один из них не предполагает выделения средств на проекты по модернизации теплоисточников. Поэтому власти Приморья ищут другие варианты софинансирования. Хорошей практикой уже стало привлечение безвозмездных субсидий со стороны Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которым регион сотрудничает около 10 лет. Недавно Фонд подтвердил предоставление финансовой поддержки на сумму 300 млн рублей в рамках концессии по обновлению системы отопления ЗАТО Фокино. Общая стоимость проекта составит 2,5 млрд рублей. В настоящее время обсуждается софинансирование Фондом проектов КГУП «Примтеплоэнерго» по замене источников генерации в других муниципалитетах края. Артем СТРОГИН. КРОМЕ ТОГО Вторая молодость угля На небольших объектах генерации, к которым тянуть газопроводы экономически неэффективно, применяется другой подход. Вместо старого оборудования здесь монтируют автоматизированные модульные котельные (АМК). В 2019 году таких котельных в Приморье установлено 18 штук, а общее количество «модулек» превысило 200. Сегодня модульные котельные функционируют во всех муниципальных образованиях края, включая Владивосток. Использование АМК позволяет более эффективно расходовать уголь, а автоматика котельных контролирует параметры теплоносителя, в результате чего повышается качество теплоснабжения и исключается фактор человеческих ошибок. - Модульные котельные предназначены для теплоснабжения небольших закрытых «анклавов» - отдельно стоящие школы, садики, небольшое количество домов. Они приходят на смену старым большим котельными с серьезным расходом мазута, которые строились в 1960-1970-ых годах, - рассказал генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» Анатолий ПОПОВ. – Новые объекты, как правило, окупаются в течение двух-трех лет. Но помимо экономической эффективности, модульные котельные, работающие на высококалорийном сибирском угле, дают хорошую степень очистки выходящих газов. По словам Анатолия Попова, реализации мероприятий по установке модульных котельных будет способствовать появление в Приморье новых производств по изготовлению модульных котельных: конкуренция приведет к тому, что стоимость оборудования останется стабильной. Ранее сообщалось, что в период до 2026 года в Приморье планируется установить еще 93 автоматизированные модульные котельные. На фото: Современные котельные в Приморье трудно сравнить с их предшественницами... Фото автора Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter