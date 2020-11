"Подкорм" для кормильцев

Бюджет на развитие сельского хозяйства в Приморье увеличен до 3,3 миллиарда рублей

Бюджет на развитие сельского хозяйства в Приморье увеличен до 3,3 миллиарда рублей Сельское хозяйство - один из самых древних способов добычи пропитания человеком. В настоящий момент в сельскохозяйственной отрасли страны трудится около 9% населения. Именно они являются важной движущей силой в развитии экономики Российской Федерации. Отдавая дань уважения работникам сельского хозяйства, профессиональный праздник которых в 2019 году отмечается в октябре, газета «Золотой Рог» расскажет о достижениях и перспективах развития агропромышленной отрасли Приморского края. Миллиарды - фермерам в помощь В Минвостокразвития неоднократно подчеркивают, что сельское хозяйство является одной из приоритетных отраслей экономики Дальнего Востока. Регион граничит с крупнейшими рынками АТР: Китаем, Южной Кореей и Японией, что открывает большие перспективы для экспорта, учитывая, что азиатские страны заинтересованы в поставках качественных российских продуктов. Что касается Приморского края, сельскохозяйственная отрасль в регионе с каждым годом приобретает все более весомое значение. Так, бюджет на развитие сельского хозяйства в Приморье увеличен на 2019 год до 3,3 миллиарда рублей. На техническую модернизацию уже в этом году предусмотрено около 1 миллиарда рублей, что позволит приобрести более 500 единиц оборудования и техники. В рамках государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы», более 63 миллионов рублей субсидий направлено начинающим фермерам Приморья. Как сообщают в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, благодаря господдержке сельхозпроизводители края смогут представить на рынке еще больше своей продукции. «Данная мера позволяет обеспечить жителей края молоком, мясом, яйцом и другими фермерскими продуктами по доступной цене», – прокомментировали в ведомстве. Отметим, в Приморье существенно увеличена поддержка молочного и мясного животноводства. На создание семейных ферм по этому направлению максимальный размер гранта составляет до 40 миллионов рублей, начинающим фермерам – до 3 миллионов рублей. Лучшие показатели Основной экспорт сельскохозяйственных культур из Приморья приходится на сою и кукурузу. Экспорт продукции агропромышленного комплекса – ключевое направление национального проекта «Международная кооперация и экспорт». За последние пять лет посевные площади сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств увеличились почти на 100 тыс. га и в 2018 году составили 478.9 тыс. га. За прошедший год валовые сборы зерновых и зернобобовых культур в крае увеличились на 17 тыс. т (на 5%), сои – на 9.3 тыс. т (на 3%). Валовой сбор картофеля сократился незначительно – на 4.9 тыс. т (на 2%), а овощей открытого грунта – на 17.2 тыс. т (на 16%). Сельскохозяйственные организации оставались основными производителями зерна (86% краевого объема) и сои (70%). Производство картофеля (81%) и овощей (60%) по-прежнему сосредоточено в хозяйствах населения. Как сообщили в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, в этом году темпы уборки сои гораздо выше уровня прошлого года. На сегодняшний день приморские аграрии убрали более 95 тысяч гектаров сои и тысячу гектаров кукурузы. «Намолочено 130 тысяч тонн сои и 5 тысяч тонн кукурузы. Несмотря на чрезвычайную ситуацию, связанную с наводнением, в этом году планируется увеличить производство сои до 410 тысяч тонн, кукурузы – до 300 тысяч тонн», – рассказали специалисты. В целом, посевная площадь сельскохозяйственных культур в Приморье продолжает ежегодно увеличиваться. В 2019 году она достигла 475 тысяч гектаров. Сейчас уборочная кампания сои и кукурузы продолжается. Всего в этом году планируется собрать более 700 тысяч тонн зерна основных экспортных культур. Отметим, что фермерам, занимающимся растениеводством, предусмотрена поддержка. В этом году объем финансирования мероприятий по техмодернизации увеличен до 1,2 миллиарда рублей. Также сельхозпроизводители могут получить субсидии на подготовку к весенне-полевым работам. Птицы - меньше, мяса - больше Более половины всего мяса в Приморье производят фермеры. Жители края могут приобрести свежую продукцию на сельскохозяйственных ярмарках. Так, по состоянию на 1 января 2019 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось: 62.6 тыс. голов крупного рогатого скота, из них 30.7 тыс. коров, 162.8 тыс. свиней, 30 тыс. овец и коз и 2809.1 тыс. голов птицы. В 2018 году всеми категориями хозяйств было произведено 57.8 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе (по сравнению с 2017 годом снижение на 18%), 122.3 тыс. тонн молока (на 3%) и 295.3 млн. штук яиц (на 14%). В общем объеме производства мяса доля мяса крупного рогатого скота и свиней возросла, а птицы - сократилась. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, за восемь месяцев 2019 года в хозяйствах всех категорий произведено 11,4 тысячи тонн мяса. «На личные подсобные хозяйства приходится 55% всей произведенной в крае продукции. Ее можно приобрести в магазинах и на сельскохозяйственных ярмарках», – отметили в ведомстве. По сообщению администрации Приморского края, по состоянию на 1 октября в хозяйствах всех категорий произведено более 5,8 тысяч тонн свинины. Из них - 2,7 тысяч тонн в сельскохозяйственных организациях. Общее поголовье свиней составляет более 90 тысяч голов. Как отметили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, в связи с эпидемией ящура в начале года производство свинины в крае снизилось на треть. «За полгода в хозяйствах всех категорий было произведено более 4,2 тысячи тонн свинины. Это на 35% меньше уровня прошлого года», – сообщили в ведомстве. Но крупные производители свинины в Приморье намерены полностью восстановить производство после эпидемии ящура, завозя на территорию края новое поголовье, и начать выпуск продукции в 2020 году. Вместе с тем, специалисты департамента подчеркивают, что снижение производства не вызвало дефицита мяса на рынке, сейчас килограмм свинины в магазинах можно приобрести за 240 рублей. «Молочный» лидер Дальнего Востока В Приморье с начала 2019 года надоено более 96 тысяч тонн молока. Почти четверть из этого объема произвели крестьянско-фермерские хозяйства. Как сообщили в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, с начала года валовый надой в хозяйствах всех категорий составил более 96 тысяч тонн молока. «Крестьянско-фермерские хозяйства увеличили производство молока до 22 тысяч тонн – это на 1,2% больше уровня прошлого года. Также в хозяйствах на 2,4% увеличилось поголовье коров – до 8,7 тысячи голов», – отметили в ведомстве. По словам специалистов на данный момент дойное стадо в крае насчитывает 30,6 тысячи голов. Продуктивность коров в крупных сельхозпредприятиях края достигает 6,4 тонны молока. По этому показателю Приморский край является лидером на Дальнем Востоке. Отметим, фермерам предусмотрена субсидия до 10 тысяч рублей на одну корову в год, для северных территорий – 12 тысяч рублей. Предприятиям, в зависимости от произведенных объемов, – от 2 до 5 рублей за 1 килограмм молока. Также фермеры могут получить поддержку на реализацию и собственную переработку молока. Если сравнивать надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях за 2018 год, то они составили 6468 кг против 6210 кг в 2017 году. КСТАТИ Деньги - урожай - деньги Отметим, в сентябре текущего года губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО и председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис ЛИСТОВ обсудили состояние агропромышленного комплекса края и перспективы его развития в разрезе кредитования малого и среднего бизнеса. По словам Бориса Листова, Россельхозбанк готов и далее финансировать новые проекты в регионе, содействовать привлечению необходимых инвестиций. «Инвестиции в край за это время составили почти 90 миллиардов рублей. Мы хотели бы нарастить взаимодействие, в том числе по реализации новых крупных инвестиционных проектов – по производству молокосырья, мяса, овощей закрытого грунта», – обозначил он. В ходе встречи Олег Кожемяко акцентировал внимание собеседника на том, что в краевой бюджет на оказание содействия предприятиям в покупке техники в лизинг добавлено почти 400 миллионов рублей. «Бюджетные гарантии позволят аграриям региона обновить технику, что, несомненно, скажется на урожайности», - подчеркнул глава Приморья. На фото: Приморские фермеры активно используют современные технологии. Фото автора Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

