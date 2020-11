Русская Рыбопромышленная Компания представит в Китае уникальный по питательным свойствам продукт

Общая экспозиция Российской Федерации на выставке в Циндао станет самой масштабной

Общая экспозиция Российской Федерации на выставке в Циндао станет самой масштабной Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) в рамках 24-й Международной китайской выставки рыболовства и технологий переработки (CFSE), которая с 30 октября по 1 ноября пройдет в Циндао (Китай), представит широкий ряд продукции из дикой белой рыбы – минтая и сельди, в том числе продукцию глубокой переработки – филе и фарш однократной заморозки. «Китай – один из ключевых рынков для Русской Рыбопромышленной Компании, традиционное направление поставок минтая для переработки и дальнейшего экспорта, - прокомментировал генеральный директор РРПК Фёдор Кирсанов. – Мы хотим познакомить китайского потребителя с высококачественной продукцией глубокой переработки из дикой белой рыбы однократной заморозки. Мы планируем развивать продажи розничной продукции на китайском рынке и в настоящее время подбираем партнера для реализации этой задачи». Вся представленная на выставке продукция РРПК, в том числе филе и фарш, произведена и заморожена непосредственно в море на промысловых траулерах компании, что обеспечивает сохранение всех питательных и полезных для здоровья свойств свежей дикой белой рыбы, выловленной в холодных экологически чистых водах Тихого океана. Дикий минтай – уникальный по питательным свойствам продукт. Эта рыба - богатый источник белка, с низким содержанием жира при полном отсутствии углеводов, что делает ее идеальным продуктам для тех, кто ведет спортивный, здоровый образ жизни. Минтай - Омега-3 и йода, дневная норма которого содержится в 100-граммовой порции. В рамках единого с РРПК стенда ГК "Русский Краб" впервые представит свою продукцию на отраслевой выставке в Циндао совместно с компанией партнером "Примкраб". Предстоящее участие ГК "Русский Краб" в выставке в Циндао - это первое выступление компании как самостоятельного игрока. "Русский Краб" и "Примкраб" представят три вида крабов – камчатского, опилио, и волосатого. Квоты на вылов двух из трех выставочных видов в Циндао – камчатского и опилио - промысловая компания приобрела на крабовых аукционах. Помимо заявленных в Циндао видов продукции ГК "Русский Краб" также приобрел квоты на добычу краба синего, опилио-бэрди и равношипого. Общая экспозиция Российской Федерации на выставке в Циндао станет самой масштабной за весь период участия. В этом году количество экспонентов национального стенда превысит 30 компаний. Делегацию возглавит заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. Досье "Золотого Рога": Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. Газета "Золотой Рог", Владивосток

