Русская Рыбопромышленная Компания централизовала функции управления во Владивостоке

«Смена адреса регистрации и релокация офиса – логичное решение для компании, операционная деятельность которой ведется на Дальнем Востоке, - прокомментировал генеральный директор РРПК Федор Кирсанов. – Семичасовая разница во времени между московским и приморским офисами затрудняла процесс взаимодействия и принятия решений, устранение этого разрыва послужит повышению эффективности управления бизнесом. Теперь все функции консолидированы во Владивостоке, где компания родилась, живет и будет развиваться дальше».