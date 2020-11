Русская Рыбопромышленная Компания централизовала функции управления во Владивостоке

Смена адреса регистрации и релокация офиса – логичное решение для компании, операционная деятельность которой ведется на Дальнем Востоке

С 28 октября 2019 года управление бизнесом Русской Рыбопромышленной Компании консолидировано на Дальнем Востоке, где теперь зарегистрирована компания. Функции, ранее осуществлявшиеся в Москве, переведены во Владивосток. «Смена адреса регистрации и релокация офиса – логичное решение для компании, операционная деятельность которой ведется на Дальнем Востоке, - прокомментировал генеральный директор РРПК Федор Кирсанов. – Семичасовая разница во времени между московским и приморским офисами затрудняла процесс взаимодействия и принятия решений, устранение этого разрыва послужит повышению эффективности управления бизнесом. Теперь все функции консолидированы во Владивостоке, где компания родилась, живет и будет развиваться дальше». На повышение операционной эффективности компании и централизацию бизнес-процессов направлен комплекс программ и мероприятий, реализуемых сегодня РРПК. Так, весной 2019 года в Приморье открыт современный Кадровый центр компании, в ближайшее время будет запущен первый в отрасли автоматизированный Центр управления флотом. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter