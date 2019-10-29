"Систему-112" ввели в постоянную работу на Сахалине и Курилах

"Систему-112" ввели в постоянную работу на Сахалине и Курилах

29 октября 2019, 12:38
Бизнес
В ходе двухгодичного тестового режима комплекс показал свою эффективность

В ходе двухгодичного тестового режима комплекс показал свою эффективность Центр обработки вызовов позволяет гражданам по единому телефонному номеру обращаться в оперативные и экстренные службы. За время опытной эксплуатации операторам «Системы-112» поступило свыше 740 тысяч звонков, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области. В торжественном запуске центра обработки вызовов в промышленную эксплуатацию сегодня принял участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. – Запуск в постоянную эксплуатацию «Системы-112» имеет важное значение для жителей области. Она объединила под одним номером вызов всех экстренных служб. И это значительно облегчает людям возможность получить всю необходимую помощь в чрезвычайной ситуации, – отметил Валерий Лимаренко. – Областное правительство уделяет большое внимание улучшению обратной связи с жителями. Поэтому мы стараемся совершенствовать каналы этой связи, чтобы оперативно отвечать на запросы людей. Центр обработки вызовов действует в круглосуточном режиме. Алгоритм работы системы подразумевает, что попавший в беду или ставший свидетелем происшествия человек набирает на своем мобильном телефоне номер «112». Для соединения с центром обработки вызовов ему не нужны средства на счете и даже сим‐карта. Оператор во время телефонной беседы уточняет необходимые подробности и передает информацию в пожарную охрану, скорую помощь или полицию. – В целом за сутки на номер «112» поступает более 1200 звонков, что показывает его востребованность. Работа здесь построена таким образом, что на все процедуры у оператора должно уйти не более минуты, а на звонок он должен ответить в течение 8 секунд. Это позволит оперативным службам среагировать быстрее и вовремя предотвратить или вмешаться в чрезвычайную ситуацию, – рассказал начальник отдела мониторинга и технического обслуживания центра обработки вызовов «Система-112» Алексей Генне. Он добавил, что в сахалинском центре работают 66 человек – главным образом, это операторы и технические сотрудники. Кандидатам необходимо иметь высокий уровень технической подготовки и психологическую устойчивость. Иными словами эти люди должны уметь адекватно реагировать на любую критическую ситуацию. «Система-112» обеспечивает вызов оперативных служб по единому номеру на территории всей России. Она предназначена для обеспечения экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровью, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения единых дежурно‐диспетчерских служб муниципальных образований. Напомним, что в регионе уже существуют телефоны горячей линии и интернет-сервисы, благодаря которым люди могут получить помощь. Например, номер 1-300 призван урегулировать актуальные вопросы в сфере здравоохранения, а сайт «Сахалин.онлайн» помогает разрешить проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Журнал "Дальневосточный капитал".

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