Вкусно поесть и отметиться красивым селфи

Сегодня в Приморье в моде гастрономические экскурсии и маршруты по местам съемок кино и клипов Директор Туристско-Информационного центра (ТИЦ) Приморского края Дарья ГУСЕВА рассказала газете «Золотой Рог» про туристический продукт, отпугивание турпотока и объяснила, почему блог-туры помогают привлекать туристов. - Дарья Александровна, расскажите, пожалуйста, о туристической концепции Приморья. - ТИЦ, как ведомство Администрации края, действует в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 -2021 годы. В рамках госпрограммы прописан ряд мероприятий, которые касаются создания комфортной информационной среды. Мы выпускаем карты и путеводители, с помощью социальных сетей информируем туристов о тех или иных событиях и местах, устанавливаем знаки туристической навигации, проводим мероприятия и участвуем в выставках, принимаем известных блогеров. В нашем регионе существуют ассоциации, в которые входят основные игроки туристического рынка. Они имеют свое видение того, что нужно туристам. Через Общественный экспертный совет по развитию туризма в Приморском крае, департамент туризма администрации края и нас они доносят свои пожелания, и мы стараемся учесть и воплотить их вне мероприятий государственной программы. Яркий пример – запуск проекта «Гостеприимное Приморье», где на бесплатных мастер-классах мы обучали персонал гостиниц и общепита базовым гостеприимным фразам на английском, китайском и японском языках. Мы дали старт волонтерскому проекту «Полосатый навигатор», где во время высокого сезона и ВЭФ студенты ходили по улицам города и оказывали помощь туристам, попавшим в сложную ситуацию, а также сообщали о нелегальных гидах. Эти проекты не были прописаны в госпрограмме, но инициированы нами совместно с туристическим сообществом. - Как создавать туристический продукт, чтоб он был востребован и комфортен для использования иностранными туристами? - Когда мы говорим о создании турпродукта, нужно помнить, что по закону Российской Федерации создавать их могут только туроператоры. Бывает так, что человек, не имеющий к туризму отношения, начитавшись Википедии, начинает набирать туристические группы для экскурсий. Все это работает до первой сломанной ноги туриста. Такой «гид» не несет ответственности за безопасность туриста и страховой случай. Это неправильно. Создателем турпродукта должен быть туроператор, компания опытная, работающая не первый год, имеющая в составе несколько хороших менеджеров, которые точно знают потребности туриста. Как правило, турпродукт сочетает в себе две вещи: традиционно подсвечивает лучшие объекты показа и следует за трендами. Чем интересен Владивосток? Красивыми видами с сопок, морскими закатами, объектами Владивостокской крепости. Если рассматривать Владивосток с точки зрения трендов, то сейчас в моде гастрономические экскурсии и маршруты по местам съемок кино и клипов. К нам в город часто прилетают японцы и корейцы для съемок. Туристам из этих стран очень интересно побывать в местах, где снимались их звезды. И все они любят сидеть на смотровой площадке, на парапете, на фоне моста. Это тоже определенный тренд. При создании турпродукта важно, чтобы цена соответствовала качеству. - Что важного в сфере туризма произошло в 2019 году? - Две японские авиакомпании приняли решение зайти на наш рынок. Установились хорошие связи с Индией, возможно, речь уже идет о создании прямого сообщения. Впервые к нам в город зашли два крупнейших лайнера-пятитысячника. К нам стали приезжать блогеры с миллионной аудиторией. Корейский турпоток впервые практически догнал китайский, такого не было очень долгое время. Увеличилось количество событийных мероприятий различного толка, в большей степени гастрономических. Продолжает расти поток туристов, появляются новые рестораны, гостиницы, заходят новые авиакомпании. Эта динамика каждый год показывает значительный рост и превышает показатели предыдущих лет. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Наш центр был создан в 2014 году, и мы учились, смотрели мировые тренды, пробовали. Сейчас получаем плоды работы и понимаем, что путь развития был выбран верно. - Слышала, что в Приморском крае появились блог-туры… - Сейчас понятие блогер отходит на задний план, важнее инфлюенсеры. Они не просто отчитываются о своей поездке и рассказывают свое мнение. Они вдохновляют, зарождают у своей аудитории идею, что эту дестинацию стоит посетить. Раньше инфлюенсерами были мальчики, в подавляющем большинстве, потом девочки, сейчас семейные пары. Они позволяют зародить новый тренд семейного путешествия. В сентябре мы принимали такую семейную пару из Кореи. Если говорить именно про работу с блогерами, то мы стараемся привлекать тех, кто позволит посмотреть по-новому на нашу дестинацию. Большинство блогеров приедут и скажут, что у нас прекрасные закаты, корабли и маяки. Мы же стараемся работать именно с теми, кто специализируется на сегментарном туризме: семейном, активном, гастрономическом. Это позволяет осветить широкий спектр занятий и затронуть разноплановую аудиторию, которая никогда про нас не слышала. Недавно к нам приезжали очень узкопрофильные блогеры, которые любят активный туризм. Трое ребят из Канады, Испании и США. Это уникальный сегмент целевой аудитории. К нам регулярно приезжают азиатские кинозвезды. На днях мы принимали кинозвезду из Японии, который каждый год делает фотоальбом для своих фанатов. В этом году он решил сделать его в антураже Владивостока, потому что это очень романтичный город. - Что в Приморье по-настоящему уникально? Что должен обязательно посмотреть турист? - Приморье - уникальный регион. Можно сказать, что территория края – это один большой заповедник, спасенный много миллионов лет назад Сихотэ-Алинским хребтом от ледника. Это позволило сохранить эндемики, уникальные виды животных, таких как амурский тигр и амурский леопард. Тот же мыс Тобизина уникален тем, что существовал во времена динозавров. У нас находится единственный в России Дальневосточный морской биосферный заповедник. Территория нашего региона сыграла свою роль в Великой Отечественной войне, когда фактически не пустила союзницу фашистов Японию на территорию Советского союза с востока. Владивостокская крепость не приняла ни одного боя, но остановила своей продуманностью сооружений. Из-за этого говорить о том, что у нас есть одно знаковое место, обязательное для посещения, неправильно. У разных целевых аудиторий разные интересы. - В чем сложности создания туристических продуктов в Приморье? - Как я уже обозначала, главная проблема – наличие на рынке незарегистрированных игроков. Такие люди не платят налоги, не несут ответственности, и чаще всего, не следят за своим сервисом. Это будет отталкивать туристов от посещения региона. Мы призываем таких людей к ответственности. Ничто не мешает получить профильное образование, открыть ИП и продавать свои услуги. От азиатских туристов часто поступают жалобы на таксомоторные предприятия в Приморье. Водители позволяют себе грубость в адрес гостей региона, откровенные обманы. Мы привлекаем туристов, работаем чтобы создать комфортную среду, делаем все, чтобы они вернулись. Такие грубияны не понимают, что это разовый заработок, который отпугивает туристический поток. Это жажда наживы и неумение планировать дальше одного часа. - Сложно ли создавать медиапродукты для туристической сферы? - Мы создаем комфортное информационное поле: аккумулируем информацию об объектах, показываем маршруты. У нас есть более 10 видов различных буклетов и путеводителей. Возможно, мы - единственный в России центр, который издает буклеты на шести языках: английском, корейском, японском, китайском, немецком и русском. Совместно с ВУЗами города занимаемся подготовкой гидов, экскурсоводов-переводчиков. Совместно с ДВФУ и ВГУЭС проводим курсы для подготовки японских и корейских гидов-переводчиков. ТИЦ представлен в различных соцсетях, в том числе и заграничных. Для работы с блогерами у нас есть фотобанк, откуда можно взять фото Приморья. - Какие планы и перспективы развития на будущий год? - Следующий год у нас будет годом нематериальных культурных ценностей. Мы занимаемся созданием интересных маршрутов, в том числе по тропам Арсеньева, прорабатываем культурные и топографические маршруты. Возможно, если в следующем году к нам вновь приедут эти блогеры – миллионники, то мы отвезем их в Бикин и покажем шамана. Мы немножко уходим от гастрономии в сторону культурного наследия и воспитания подрастающих туристов, школьников. Также, в планах на будущее у нас - создание колл-центра с применением искусственного интеллекта. КСТАТИ С 2015 года Владивосток начал новую главу истории судозаходов. Так, поток круизных туристов за период с 2015 по 2017 годы вырос в два раза (с 5 979 до 12 455 гостей). В 2019 году Приморье приняло 16 судов, последнее из которых прибыло 17 октября. Предполагалось, что именно оно завершит сезон 2019 года, однако в связи с изменением первоначального маршрута Costa NeoRomantica у приморцев появится возможность увидеть еще одно судно у причала Морского вокзала, но уже зимой, 16 декабря. Диана БЕЛАЯ, фото автора. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

