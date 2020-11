ДВМП вышло на прибыль

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" отчиталось по итогам работы за 9 месяцев 2019 года о получении чистой прибыли по РСБУ в размере 927 млн рублей

ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO) отчиталось по итогам работы за 9 месяцев 2019 года о получении чистой прибыли по РСБУ в размере 927 млн рублей, тогда как годом ранее был получен чистый убыток в размере 196 млн рублей. Выручка пароходства за 9 месяцев выросла на 35% - до 1,423 млрд рублей. Объем выручки от перевозки грузов (основная производственная деятельность пароходства) составил 1,53 млрд рублей, в том числе выручка от перевозки грузов в каботаже составила 950,26 млн рублей, от перевозки грузов в загранплавании - 579,39 млн рублей. На прошлой неделе FESCO сообщила о приемке в состав флота контейнеровоза ледового класса «ФЕСКО Монерон» вместимостью 822 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Государственный флаг России был поднят на судне 21 ноября. Новое судно будет эксплуатироваться на собственном каботажном сервисе группы «ФЕСКО Магадан Лайн» (ФМЛ), где уже работает одно судно такого же типа «ФЕСКО Магадан», приобретенное в этом году, а также универсальный сухогруз «ФЕСКО Посьет». Постановка на линию «ФЕСКО Монерон» запланирована на конец 2019 года - начало 2020 года. Досье "Золотого Рога": Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. Группе принадлежат железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка» и ПАО «Владивостокский морской торговый порт». В составе флота - 20 транспортных судов, в основном работающих на собственных морских линиях. Зиявудин МАГОМЕДОВ владеет 32,5% акций ПАО «ДВМП», 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter