Гродеково переходит на китайскую колею

Потребность в модернизации погранперехода обусловлена ростом контейнерного потока Приморские погранпереходы дождались модернизации - «Российские железные дороги» (РЖД) до конца года планируют завершить работы по модернизации грузового терминала на станции «Гродеково» для ускорения перевалки контейнерных грузов. Ранее о необходимости реконструкции местных погранпереходов неоднократно заявлял вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ. По его мнению, неудовлетворительное состояние имеющихся объектов тормозит развитие отношений РФ и КНР. Железнодорожная станция «Гродеково» служит пограничным переходом, связывающим РФ с КНР (станция Суйфэньхэ), основная ее функция заключается в перевалке грузов, следующих в обоих направлениях. «На грузовом терминале «Гродеково» компания приступила к работам по удлинению фронтов для перевалки контейнеров с узкой железнодорожной колеи (ширина 1435 мм в КНР) на широкую (ширина 1520 мм в РФ) в целях ускорения обслуживания железнодорожного состава до четырех часов. В данный момент одновременно могут обслуживаться девять вагонов. Завершить работы намерены до конца 2019 года», - сказал замначальника Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» Андрей ЗЫБКИН. К 2021 году на территории терминала «Гродеково» планируется построить площадку для ввоза контейнеров автомобильным транспортом с последующей их погрузкой на железнодорожный транспорт. Потребность в модернизации грузового двора обусловлена ростом контейнерного потока в связи с развитием международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». «С погранпереходами все очень плохо. Владимир ПУТИН на заседании президиума госсовета во Владивостоке дал поручения Минтрансу очень жесткие, но пока они не выполняются. Мы еще какое-то количество времени будем общаться с ними на эту тему, потом необходимо будет докладывать президенту. Погранпереходы значительно сдерживают наши отношения, они в неудовлетворительном состоянии», - отмечал г-н Трутнев в феврале. На данный момент пять переходов принадлежат частным компаниям, в настоящее время идет работа по их выкупу. Досье "Золотого Рога": МТК «Приморье-1» связывает приграничный китайский город Суйфэньхэ, станцию Гродеково, Пограничный район Приморья и порты на востоке края. МТК «Приморье-2» соединяет китайскую провинцию Цзилинь (Чанчунь - Цзилинь - Хуньчунь) с портами Славянка, Зарубино и Посьет. Действующий железнодорожный участок от перехода Махалино - Хуньчунь до припортовой станции Сухановка (Зарубино), протяженностью около 60 км, является ключевым звеном МТК. Россия в настоящее время для расширения поставок угля в КНР занимается модернизацией приграничных железнодорожных участков на востоке страны. «Российская сторона проинформировала китайскую, что для увеличения поставок осуществляются мероприятия по развитию ж/д инфраструктуры на «ближних» подходах к границе России с Китаем, в том числе пограничных переходов Забайкальск-Маньчжурия, Гродеково-Суйфэньхэ, Камышовая-Хуньчунь, и угольных терминалов в морских портах», - следует из протокола межправительственной комиссии, заседание которой состоялось 6 сентября в Пекине. Также стороны считают целесообразным продолжать работу по увеличению пропускной способности пограничных переходов, необходимой для роста поставок российского угля в Китай по железной дороге. В частности, необходимо оперативно рассматривать и согласовывать заявки угольных компаний и совершенствовать контроль качества продукции на границе. В 2018 году, согласно протоколу, объем железнодорожных отправок угля из РФ в Китай вырос примерно на 30%, превысив 6 млн тонн. В целом поставки в прошлом году превысили 27 млн тонн, в I полугодии 2019 года - более 15 млн тонн. Отметим, что приграничный город Хуньчунь провинции Цзилинь, расположенной на северо-востоке Китая, планирует построить к 2022 году международный сухой порт, который будет выполнять роль регионального узла по хранению и отправке товаров и контейнеров. Общий объем инвестиций в строительство порта составит от 500 млн юаней до 1 млрд юаней ($74,6-149 млн). Строительство внутреннего порта является частью программы по развитию торговли и логистики в Северо-Восточной Азии. Расположенный на стыке границ Китая, России и КНДР город Хуньчунь окружен более чем десятью российскими и северокорейскими сухими портами. Также он находится в 71 км от российского порта Зарубино. На данный момент развитие железнодорожной инфраструктуры МТК «Приморье-2» предусматривает финансирование в размере 4,28 млрд рублей, в том числе 2,034 млрд рублей из бюджета РЖД. Институт «Дальгипротранс» уже подготовил проектную документацию по реконструкции участка с учетом требований государственных контрольных органов. В том числе, запроектированы реконструкция станции Камышовая, строительство дополнительных железнодорожных приемоотправочных путей и устройство сооружений для досмотра грузов государственными контрольными органами. Реализация проекта позволит увеличить объемы перевозок внешнеторговых грузов через пункт пропуска до 8 млн тонн в год. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

