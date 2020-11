Как мухи на навоз: Власти решили извлечь прибыль из коровьих лепешек

После вступления в силу нового закона мелкие хозяйства вынуждены были сократить производство наполовину

К сельхозпроизводителям предъявляются дополнительные требования со всеми вытекающими финансовыми тратами Прошло три года с тех пор, как были приняты поправки в действующие законы, определившие порядок хранения и использования опасных отходов, к которым был отнесен и навоз. К сельхозпроизводителям, содержавшим животных на фермах, был предъявлен ряд требований обязательных к выполнению, которые еще тогда, при обсуждении предложенных поправок, вызвали неоднозначную реакцию. И вот теперь, накопив опыт для более точных оценок введенных правил, Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») обратился к правительству с предложением сократить административные требования к животноводческим хозяйствам, в том числе в отношении навоза. Навоз, как известно, - эффективное органическое удобрение, особо ценное в растениеводстве. Раньше, до введения этих поправок, хозяйства хранили его в соответствии с установленными ветеринарными правилами и следили за их соблюдением Россельхознадзор. После их введения использование его оказалось ограниченным множеством требований. Штрафы на… ценный продукт Поскольку навоз относится к отходам, и у него есть свой класс опасности, то сельхозпроизводителям теперь приходится получать лицензию на обращение с ним, оформлять паспорта отходов и т. д. Это оформление неизбежно ведет к новым затратам. При этом целесообразность лицензирования использования навоза вызывала в животноводческих хозяйствах большие сомнения с самого начала введенной практики. «Само по себе лицензирование ничего не изменит, только добавятся штрафы, поборы, а это вылезет затуханием животноводства, удорожанием продукции и ростом импорта», - комментировали они тогда газете «Золотой Рог» эти решения. Минприроды считает эти продукты жизнедеятельности отходами третьего-четвертого класса опасности, что, как правило, подлежит прохождению дорогостоящей процедуры лицензирования. Но все же в ответ на подобные опасения сельхозпроизводителей это ведомство объясняло, что бизнес может использовать навоз для удобрения при соблюдении природоохранных, санитарно-гигиенических и других требований для своих нужд, и в таком случае получать лицензию и выполнять другие требования не нужно. Но контрольно-надзорные органы все равно устраивали проверки по поводу соблюдения новых требований закона, штрафовали за отсутствие необходимых документов, о чем сообщают регулярно СМИ. Штрафы накладываются довольно часто, подтверждают в ассоциации. - В прошлом году к нам приходили из прокуратуры с проверкой по поводу выгребной ямы, - рассказывает глава крестьянско-фермерского хозяйства из Пограничного района Роберт ТАУТИЕВ. – Составили акт и обязали выплатить штраф 25 тыс. рублей за то, что у нас нет этой ямы, нет паспорта выгребной ямы. Но у нас же небольшое хозяйство, а не животноводческий комплекс. Как можно с крестьян требовать такое? Да и содержим мы животных без применения различных препаратов химических, у нас нет какого-то особого загрязнения. А яма выгребная – это серьезный вопрос для нас во всех смыслах, поскольку это же целое техническое сооружение, с отсосом, отстойником. И стоит это дорого. В итоге мы сократили стадо коров со 120 голов в прошлом году до сегодняшних 60 голов. Одна лицензия Но крупных современных животноводческих комплексов эти проблемы практически не коснулись. У этих комплексов мощные современные очистные системы предусмотрены самим проектом. Поскольку сейчас проект любого комплекса подразумевает полный производственный цикл (сбор отходов, переработка и вынос на поля), то, естественно, очистные системы были построены вместе с остальными объектами. Впрочем, у нас в крае такое производство сегодня только одно – в Ханкайском районе молочный комплекс «Грин Агро». В то же время в реестре получателей лицензии числится только одно приморское предприятие – Уссурийская птицефабрика, получившая требуемую лицензию на использование навоза в 2016 году, еще до введения поправок. Поводом для ее получения стало открытие цеха по производству удобрений на основе куриного помета. Как говорят специалисты, птичьей помет – это более вредные отходы, чем, допустим, коровий навоз. Собственно, поэтому и существует федеральная программа, в которой Уссурийская птицефабрика участвовала, когда создавала свое производство по переработке этих отходов. Строительство цеха было щедро поддержано государством. Правда, большого спроса на это удобрение в крае нет. Специалисты это объясняют сложившейся практикой его оборота - не привыкли наши хозяйства брать его за деньги, даже за небольшие деньги, кроме, разве что, дачников. Да и не всегда наши огородники знают, как его правильно применить. В общем, реализация этих переработанных отходов с самого начала испытывала трудности. Корова – враг природе В итоге понесли затраты после введенных поправок, связанные со сооружением каких-то объектов на своих фермах, либо просто заплатили штрафы за их отсутствие, в основном малые и средние хозяйства со статусом крестьянско-фермерских. Причем даже те, в которых содержавшееся поголовье едва превышало 10 голов. Фактически такие мелкие КФХ мало чем отличаются от некоторых личных подсобных, где содержится столько же голов КРС (иногда даже больше). Но ЛПХ это требование не коснулось совсем. Ситуация парадоксальная – именно те хозяйства, которые отчисляют налоги, создают рабочие места, поддерживают деревни, платили еще и штрафы либо несли незапланированные затраты, выполняя эти предписания контролирующих органов и судов. - На нас прокуратура подавала иск в суд за неправильное хранение навоза, - говорит глава крестьянско-фермерского хозяйства Хорольского района Александр ШУЛЬГА. – У нас всего 13 голов коров содержалось и еще 10 голов молодняка. Вопрос стоял: вообще закрыть это производство. Но я не мог его закрыть, поскольку получил грант, и мне нужно было его отработать в течение 5 лет. Суд обязал нас сделать санитарную зону, я прошел обучение, и мне пришлось заключить договор с фирмой, которая имеет лицензию на хранение навоза. Все это мне обошлось более 120 тыс. рублей, что для нашего хозяйства большие деньги. Санитарную зону мы сделали, но хранить навоз по новым правилам нам все равно негде. Строить навозохранилище для нас неподъемно, это потребует более миллиона рублей, поэтому пришлось заключать договор с другой компанией на хранение нашего навоза. Но поскольку нам навоз этот нужен на полях, мы сейчас тратим еще и силы, время на его перевозку. В поле зрения контролеров попали и средние предприятия, которые работали с навозом, выполняя все требования санитарных органов до введения поправок. Теперь к ним предъявляются дополнительные требования, со всеми вытекающими финансовыми тратами. - Всегда использование навоза поощрялось государством, поскольку без органики поля беднеют, - говорит руководитель СХПК «Новолитовское» Николай ЛЕМЕШЕВСКИЙ. – Все живые микроорганизмы живут за счет органики, и растения питаются. А тут придумали «отходы», нормативы, согласования, расходы, утилизация, лицензирование и т.д. И мы теперь по этим нормативам несем дополнительные расходы, привлекаем НИИ для проведения различных расчетов и т.д. Нужно подсчитать, сколько корова в год выделяет аммиака, органики, вплоть до того, сколько она выделяет шерстяной пыли. Сегодня животноводство считается вредным производством, корова уже подается как чуть ли не враг человека. Всю жизнь она была домашним животным, на нее молились, а теперь оказывается, она вредит природе. И мы платим деньги. Сократить количество необоснованно завышенных требований к бизнесу премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ распорядился в январе. Акты должны быть пересмотрены до 1 февраля 2020 года, а новые – приняты до 2021 года. Это коснется и правил обращения с навозом. Специалисты при этом отмечают, что сельскохозяйственная отрасль, и без того предельно зарегулированная, требует смягчения этой нагрузки на производителей. К тому же в нашей стране эта проблема едва ли выглядит катастрофической - объем внесения органических удобрений на российские поля с 1990 года сократился почти в шесть раз. На фото: Раньше использование навоза поощрялось государством, сейчас правила изменились. Фото из архива. Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter