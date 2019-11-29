Приморские банкроты гасят долги по зарплате

Региональное Управление Росреестра в настоящее время осуществляет функции по контролю деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, осуществляющих процедуры банкротства на организациях-должниках. Совместно с правоохранительными органами оно обеспечивает погашение задолженностей организаций, проходящих процедуру банкротства, по заработной плате и выходным пособиям. При этом отмечается, что в отношении арбитражных управляющих предприятий должников с начала года было составлено 8 протоколов об административном правонарушении по ст. 14.13 КоАП РФ и вынесено 4 предупреждения.