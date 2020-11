Приморью нужна минтаевая весна

Рыбаков обрадовали возможной добавкой минтая, но успешный лов в следующем году будет зависеть от того, успеет ли Госэкспертиза принять научную корректировку

Рыбаков обрадовали возможной добавкой минтая, но успешный лов в следующем году будет зависеть от того, успеет ли Госэкспертиза принять научную корректировку Ученый совет Тихоокеанского филиала ВНИРО рекомендовал увеличить промышленный вылов минтая в подзоне Приморья. По словам научного сотрудника ТИНРО Владимира Нуждина, изначально общий допустимый улов (ОДУ) для приморского минтая на будущий год был установлен в объеме 18,1 тыс. тонн, но ученые рекомендуют увеличить добычу на 10 тыс. тонн. Оценка запасов ценной рыбы основывалась на результатах исследований предыдущих лет, проводившихся в подзоне Приморья южнее мыса Золотой. Но новые данные, полученные в ходе исследований весной 2019 года на научно-исследовательском судне «Владимир Сафонов», позволили рассчитать биомассу минтая в 203,4 тыс. тонн, что на 50 тыс. тонн больше оценок предыдущего года. По мнению ученых, наблюдаемый рост произошел за счет вступления в промысловый запас урожайного поколения 2014 года. По правилам рыболовства ОДУ минтая в подзоне Приморья 2020 года может составить порядка 28,7 тыс. тонн. Это значительно больше, чем в предыдущие годы. Есть что ловить Минтай Приморья в последние годы не радовал промышленников. С 2009 по 2016 годы ОДУ по минтаю подзоны Приморья составлял от 2,8 тыс. тонн (2009 год) до 22,1 тыс. тонн (2011 год), причем после этого последовал спад. В 2015 и 2016 годах освоение ОДУ было весьма низким - 76,4 и 69,3%. И только в последние два года уровень запасов этого объекта вновь несколько увеличился, а освоение превысило 95%. В 2019 году предприятия освоили 10,7 тыс. тонн. Сегодня 12 компаний имеют право ловить минтай в Приморье. Крупные пользователи - это группа компаний «Доброфлот», «Акватехнологии», «Зарубинская база флота». Но успеют ли предприятия в следующем году выловить рекордные объемы минтая, его переработать и тем самым поправить свое финансовое положение? По словам президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Георгия МАРТЫНОВА, успех путины в подзоне Приморья зависит от того, получат ли в начале года рыбаки рыболовные билеты на весь объем в 28 тыс. тонн, или же корректировка произойдет во второй половине года. Опасения общественности обоснованны. Ведь пока ОДУ не увеличили. Ученый совет только рекомендовал. Теперь корректировку должны утвердить во ВНИРО и потом отправить в Госэкспертизу. На основании положительного решения экспертизы Росрыболовство приказом утвердит ОДУ, либо добавит объемы отдельным приказом. И только потом рыбаки пойдут выписывать рыболовные билеты в территориальное управление Росрыболовства. Если билеты выпишут уже с учетом объемов корректировки, то сложностей с выловом не будет. Как правило, уже ранней весной флот компаний начинает лов минтая, и к середине лета все квоты уже освоены. Это обусловлено тем, что промысел минтая в Приморье достаточно кратковременный. Промысловые скопления, подходящие для целевого промысла, он создает только в апреле-июне. Все остальное время минтай попадается только в качестве прилова при добыче других объектов. Агрегаций, которые можно специализированно облавливать круглый год, минтай в подзоне Приморья не создает. Кроме того, компании имеют ограниченные возможности по флоту. В заливе Петра Великого и на шельфе крупнотоннажные суда вообще не могут работать, это запрещено правилами рыболовства. Тот же минтай могут ловить только малотоннажники, а их у компаний около 15 единиц на весь край. Но в развитии прибрежных территорий промысел минтая играет ключевую роль. Он позволяет задействовать в переработке уловов береговые заводы. Так, компания «Доброфлот», имеющая 42% долей квот, добывает минтай в прибрежке специализированным траловым флотом, который потом сдает уловы на береговой завод в поселке Южно-Морской. В сезон береговое производство выпускает около 100 тонн продукции в сутки, это десятки рабочих мест. Аналогичная схема добычи и производства продукции - у компании «Акватехнологии». Шхуны, добывающие минтай, работают на севере Приморья и сдают уловы на рыбоперерабатывающее береговое предприятие компании в поселке Каменка. И здесь переработка минтая - это рабочие места. Юг пока вне игры К сожалению, юг Приморья не задействован в добыче рыбы и береговой переработке. Старейшее рыбное предприятие края Зарубинская база флота (ЗБФ) весь год не ловила минтай. В этом году, несмотря на заключённые договоры, территориальное управление Росрыболовства отказалось выписывать рыбакам рыболовные билеты. В итоге, сегодня градообразующее предприятие поселка Зарубино с трудом выживает, так как компания недосчиталась 60 млн рублей выручки, которую ей приносил промысел 1,5 тыс. тонн минтая. И все же участие компании в промысле минтая в следующем году возможно. В декабре суд будет решать, правомерно ли Росрыболовство пытается расторгнуть заключенные договоры с предприятием. В основании отказа выдачи квот регулятором называлась причина присутствия иностранных собственников в компании. Однако Арбитражный суд Приморского края решил, что на момент заключения договора собственники были российские юридические лица, поэтому правовых оснований для отказа в выписке разрешений на вылов биоресурсов у Росрыболовства не было. Однако руководство компании надеется, что в 2020 предприятие примет участие в путине. Генеральный директор ЗБФ Виктор ЖУКОВ рассказывает, что у компании хватит флота, чтобы выбрать свои квоты и освоить еще корректировку. «У предприятия нет проблем выловить и переработать 2500 тонн минтая. Для нас главная задача - это выписать рыболовные билеты, чтобы предприятие ловило рыбу. Цех переработки у нас есть, есть работники, которые ждут, когда законное право компании ловить рыбу будет восстановлено», - сказал Жуков. «Доброфлот» надеется на лучшее В группе компаний «Доброфлот» также рассказывают о готовности выловить 11 тысяч тонн. Но при этом рыбаки отмечают, что если объемы добавят во второй половине года, то рентабельность промысла может снизиться. «Пока промысловый опыт доказывает, что основной объем суда ловили зимой-весной. В этом году наша компания добыла более 6 тыс. тонн. Мы выставляли на промысел 4 СТР и 2 РС, всего 6 добывающих единиц. В сентябре нам добавили более тысячи тонн. На этих объемах сейчас работает флот. Если ОДУ минтая в подзоне Приморья будет 28 тысяч тонн, то наша компания получит 11, 4 тысячи тонн. Мы начнем промысел уже в январе месяце и планируем 80% квоты освоить до наступления лета. Если корректировка придет во второй половине года, то 4 тыс. тонн добудем осенью. Минтай осенью более разрежен и не образует плотных скоплений, но количество флота позволяет нам надеяться на 100% освоение. Однако, затраты на промысел будут гораздо выше, поэтому надеемся, что добавку корректировки по всем согласительным инстанциям проведут как можно быстрее», - рассказывает руководитель направления промысла группы компаний «Доброфлот» Юрий ГЛУШКО. На фото: Приморские рыбаки хотят работать по четко оговоренным правилам. Фото из архива Виталий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

