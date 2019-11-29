Проект об основах госполитики в Арктике внесен в Правительство России

Проект об основах госполитики в Арктике внесен в Правительство России

29 ноября 2019, 18:20
Бизнес
Минвостокразвития России внесло в правительство проект указа Президента России "Об основах госполитики в Арктике и нацбезопасности до 2035 года"

Минвостокразвития России внесло в правительство проект указа Президента России "Об основах госполитики в Арктике и нацбезопасности до 2035 года"

Этот документ определяет национальные интересы России в Арктике и основные направления их реализации, сообщили ЯСИА в пресс-службе министерства.

Проект указа является частью системы документов новой Арктической стратегии. В их число также входят федеральный закон об особом экономическом режиме Арктической зоны, стра-тегия, определяющая цели, задачи, механизмы и этапы развития Арктической зоны России до 2035 года, и новая государственная программа.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2019 год.

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