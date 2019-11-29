Проект об основах госполитики в Арктике внесен в Правительство России

Проект указа является частью системы документов новой Арктической стратегии. В их число также входят федеральный закон об особом экономическом режиме Арктической зоны, стра-тегия, определяющая цели, задачи, механизмы и этапы развития Арктической зоны России до 2035 года, и новая государственная программа.