Статус "Дальневосточного предпринимателя" пора закрепить законом

Но, к сожалению, нет мер поддержки той части молодых людей, которые уехали с Дальнего Востока, закончили высшие учебные заведения и хотели бы вернуться. Я считаю, что необходимо хотя бы компенсировать им частично затраты на обучение, возможно, платить стипендию тем, кто уехал учиться в лучшие вузы России, в расчете, что они вернутся на Дальний Восток. Также важно, чтобы выехавшие на обучение имели возможность приобрести по льготной ипотеке без первоначального взноса либо получить в аренду жилье (комнату в общежитии). Желательно иметь договора с предприятиями, на которые студенты могли бы вернуться после учебы. Возможно, должен быть федеральный образовательный заказ на дефицитные специальности именно для конкретных дальневосточных территорий. Нужно решать и вопрос внутренней миграции внутри ДФО, которая сказывается на таких регионах как Сахалин или Камчатка, откуда люди уезжают жить во Владивосток.