АО «Открытие брокер» предлагает вариант новогоднего подарка

Покупка подарков в череде новогодних приготовлений — самое, пожалуй, беспокойное и непростое дело. К тому же это существенно облегчает кошельки. Но есть такая сфера, где при определённых условиях можно увеличить свой капитал уже в начале следующего года.

Речь идёт об индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС). — Если инвестор откроет ИИС сейчас, до конца года, то уже в 2022 году он может получить до 52 000 рублей в качестве возврата уплаченного налога в результате использования инвестиционного налогового вычета. Это максимальная сумма вычета, которая рассчитывается при внесении от 400 000 рублей на счёт. Но главное, о чём должен помнить инвестор — если он откроет счёт до конца года, но внесёт средства уже в новом году, то на вычет он сможет претендовать только в 2023 году, — рассказали специалисты «Открытие Брокер» (работает под брендом «Открытие Инвестиции» вместе с Управляющей компанией «Открытие»). — Сделать это можно как в нашем офисе, так и дистанционно на сайте. Как уточнили в «Открытие Брокер», средства на ИИС могут не просто лежать в ожидании вычета, но и работать. По оценке аналитиков Открытие Research, российский рубль сохраняет потенциал для укрепления до конца года и в 2022 году. На ИИС можно купить не только отдельные акции компаний, но и паи биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ, российский аналог ETF), которые позволяют распределить риски среди большего числа бумаг. Традиционно перед зимним сезоном «Открытие Инвестиции» запустило акцию «Тёплый приём» — она предусматривает перевод брокерского счёта из другой компании до 31 декабря 2021 года в «Открытие Инвестиции» с бонусами по программе лояльности O. InveStore! — Впереди Новый год, пора задуматься о подарках себе и своим близким! Желаем всем инвесторам в следующем году — растущего рынка и выигрышных стратегий! — отметили в АО «Открытие Брокер». При этом в компании напоминают, что заключение с использованием инвестиционной платформы договоров, по которым привлекаются инвестиции, является высокорискованным и может привести к потере инвестированных денежных средств в полном объёме. Брокерское обслуживание осуществляется АО «Открытие Брокер» (ОГРН 1027739704772) в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002, без ограничения срока действия. 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. Телефон: +7 495 777-56-56. Сайт https://open-broker.ru/. Более подробно с документацией можно ознакомится на https://www.open-am.ru/ru/disclosure/funds/opif/shares/. На правах рекламы.

Материалы по теме: Брокеры предлагают начинающим трейдерам пробовать свои силы

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter