В Приморье нашли управу на недобросовестных поставщиков авто с японских аукционов

В Приморье нашли управу на недобросовестных поставщиков авто с японских аукционов
В Приморье нашли управу на недобросовестных поставщиков авто с японских аукционов
Сегодня, 17:12БизнесФото: 1mediainvest.ru
В Приморье клиенты всё чаще жалуются на компании, предоставляющие услуги приобретения автомобилей «под заказ» через специальные аукционы Японии. С начала года количество обращений заявителей, недовольных качеством оказанных агентских услуг, выросло в 2,3 раза.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, люди сталкиваются с неисполнением обязательств по агентскому договору — отказом в поставке автомобиля, нарушением сроков поставки, необоснованным завышением цены, есть случаи отказа в возврате уплаченных по договору средств, внесённых в качестве аванса.

Кроме того, часты случаи отказа клиентам в предоставлении документов, подтверждающих фактически понесённые расходы, в переводе аукционного листа на русский язык.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что за 2020–2021 годы ими выдано 31 заключение в целях защиты прав потребителей, заключивших агентские договоры на приобретение автотранспортных средств. Сумма, подлежащая выплате потребителям по решениям судов, составила около 6 миллионов рублей.

Так, гражданин в 2020 году заключил агентский договор с агентской компанией на поставку автомобиля, приобретенного на аукционе в Японии, заплатил аванс в 100 000 рублей. Потребитель обратился в компанию с просьбой предоставить расчёт предварительных затрат на приобретение транспортного средства. Агентство отказало в просьбе, и гражданин решил расторгнуть договора, а впоследствии — обратился с исковым заявлением в суд.

Решением Ленинского районного суда требования потребителя удовлетворены, с компании взысканы убытки, неустойка, проценты за неправомерное удержание денежных средств, компенсация морального вреда, расходы на представителя, штраф. Общая сумма присуждённых денежных средств в пользу потребителя составила 246 011 рублей. Кроме того, агентская компания за обман потребителя привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 14.7 КоАП РФ.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
АвтомобилиЯпония Приморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы