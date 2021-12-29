В Приморье нашли управу на недобросовестных поставщиков авто с японских аукционов

В Приморье клиенты всё чаще жалуются на компании, предоставляющие услуги приобретения автомобилей «под заказ» через специальные аукционы Японии. С начала года количество обращений заявителей, недовольных качеством оказанных агентских услуг, выросло в 2,3 раза.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, люди сталкиваются с неисполнением обязательств по агентскому договору — отказом в поставке автомобиля, нарушением сроков поставки, необоснованным завышением цены, есть случаи отказа в возврате уплаченных по договору средств, внесённых в качестве аванса. Кроме того, часты случаи отказа клиентам в предоставлении документов, подтверждающих фактически понесённые расходы, в переводе аукционного листа на русский язык. В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что за 2020–2021 годы ими выдано 31 заключение в целях защиты прав потребителей, заключивших агентские договоры на приобретение автотранспортных средств. Сумма, подлежащая выплате потребителям по решениям судов, составила около 6 миллионов рублей. Так, гражданин в 2020 году заключил агентский договор с агентской компанией на поставку автомобиля, приобретенного на аукционе в Японии, заплатил аванс в 100 000 рублей. Потребитель обратился в компанию с просьбой предоставить расчёт предварительных затрат на приобретение транспортного средства. Агентство отказало в просьбе, и гражданин решил расторгнуть договора, а впоследствии — обратился с исковым заявлением в суд. Решением Ленинского районного суда требования потребителя удовлетворены, с компании взысканы убытки, неустойка, проценты за неправомерное удержание денежных средств, компенсация морального вреда, расходы на представителя, штраф. Общая сумма присуждённых денежных средств в пользу потребителя составила 246 011 рублей. Кроме того, агентская компания за обман потребителя привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 14.7 КоАП РФ.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter