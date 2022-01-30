Во Владивостоке рабочие снесли ларек с надписью «Мы открылись»

Во Владивостоке рабочие снесли ларек с надписью «Мы открылись»
Во Владивостоке рабочие снесли ларек с надписью «Мы открылись»
30 января, 13:54БизнесФото: 1mediainvest.ru
Дорожные службы трактором сравняли с землей «строчку» ларьков неподалеку от остановки Некрасовская. Местные жители помнят, что некоторое время назад эти маленькие магазинчики работали — в них торговали овощами и всевозможными товарами.

История сноса этих ларьков впрочем оказалась довольно типичной — у бизнесмена закончился договор аренды земли тогда его предупредили, что объект нужно убрать. Он сам не стал этого делать, поэтому город своими силами снес ларьки.

Площадь демонтируемого торгового объекта составляет 92 квадратных метра. После демонтажа дорожники наведут порядок на территории и вывезут оставшийся после павильона мусор. Аналогичным образом были демонтированы незаконные строения на Хабаровской, 27а, Ильичёва, 3, Фонтанной, 57, проспекте Красного Знамени, 94, Партизанском проспекте, 2а и Некрасовской, 76.

Сюжеты:
Приморье
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