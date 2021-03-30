Приморским предпринимателям расскажут, как купить качественную франшизу

Заявку на участие можно подать до 2 апреля.
В центре «Мой бизнес» сообщили, что курс «Осознанный франчайзинг. Как купить качественную франшизу» состоит из четырех теоретических вебинаров и двух дней онлайн-практики.
Вебинары будут проходить с 19:00 до 21:00.
«Предприниматели узнают, как выбрать франшизу, которая приносит деньги, как сформулировать договор франчайзинга и минимизировать риски, как не „обжечься“ при купле-продаже франшизы и не допустить типичных ошибок новичков. Обучающая программа разработана в рамках национального проекта „МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“», — рассказали специалисты.
Среди спикеров — федеральные эксперты в сфере франчайзинга: представитель Российской ассоциации франчайзинга в двух регионах, автор более 60 публикаций по франчайзингу Юлия Богушевская и эксперт по юридическим вопросам франчайзинга и интеллектуальной собственности Мария Кизима.
«Мы видим у бизнеса большой интерес к этой теме, поэтому решили создать подобную образовательную программу. Для предпринимателей разработали разные форматы обучения — вебинары, видео-уроки, практические тренинги с домашними заданиями. Вполне возможно, что по итогам курса в Приморье откроются новые франшизы или приморские бизнесмены решат „упаковать“ свой бизнес в формат франшизы и так заходить в другие регионы, на иностранный рынок», — рассказала глава Центра поддержки предпринимательства центра «Мой бизнес» Виктория Петрова.
Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться — за день до начала вебинара на почту будет направлена активная ссылка для участия.
Расписание курса «Осознанный франчайзинг. Как купить качественную франшизу»:
30 марта — вебинар «Что такое франчайзинг: базовые принципы и критерии». Эксперты объяснят основные параметры качественной франшизы, где ее купить, развеют мифы франчайзинга, разберут типичные ошибки покупателей франшиз, проведут обзор тематических порталов, мероприятий, выставок и форумов, раскроют секреты рынка.
31 марта — вебинар «Юридический блок франчайзинга: договор коммерческой концессии и иные варианты оформления отношений». Спикеры расскажут, что должно входить во франшизу, помогут изучить меры поддержки франчайзера, разберут содержание бизнесбука — документации по франшизе. Отдельно в юридическом блоке разберут варианты покупки франшизы, например, договор коммерческой концессии.
1 апреля — вебинар «Этапы сделки при покупке франшизы». В третий день эксперты разберут судебные кейсы, проведут анализ формулировок договоров коммерческой концессии и объяснят, как снизить риски потенциальных франчайз. Особое внимание уделят ограничениям и рискам при покупке франшизы, франчайзинговым платежам — их видам и назначению.
2 апреля — вебинар «Главные принципы успеха франчайзинга». К обучению присоединятся приглашенные спикеры из разных регионов, которые купили франшизу. Они расскажут про свой опыт при выборе франшизы и запуске точки.
3 и 4 апреля — предпринимателям дается два дня для выполнения домашнего задания. Бизнесмены должны будут самостоятельно провести поэтапный поиск и проверку франшизы, используя инструменты, получаемые на программе обучения, а также первоначальную экспертизу франшизы по алгоритму.
5 апреля — практический вебинар «Zoom-конференция с франчайзерами России». Предполагаются выступления франчайзеров с презентациями своих франшиз и ответы на вопросы слушателей.
6 апреля — практический вебинар «Кейс-разбор франшиз. Деловая игра по проверке франшизы».
Подробную информацию про образовательные мероприятия центра «Мой бизнес» можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09.
Узнать о графике обучающих мероприятий можно на сайте центра в разделе «Календарь событий» и в социальных сетях: Facebook, Instagram, в Telegram-канале «Приморье для бизнеса».