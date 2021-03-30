В главном фарватере

Наши клиенты самостоятельно могут подтверждать и отслеживать статусы по платежам и документам, управлять кредитами, просматривать информацию об операциях по счетам даже в мобильном приложении банка, — отмечает Антонина Гильц, — в Интернет-банке и мобильном приложении клиенты могут совершить все необходимые операции буквально за несколько минут. У нас функционирует сервис по онлайн-открытию депозитов для бизнесов всего в несколько кликов: достаточно выбрать наиболее выгодный клиенту вид вклада, и временно свободные средства мгновенно начнут работать на компанию, принося прибыль в виде процентов, — рассказывает Председатель Правления.