В главном фарватере

В начале 2021 года Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило рейтинг МОРСКОГО БАНКА (АО) на уровне B3 со стабильным прогнозом. Главные факторы высокого положения МОРСКОГО БАНКА (АО) в рейтинге — хорошая достаточность капитала и запас ликвидности, а также снижение принятых рисков в целом.
История финансовой организации началась в 1989 году, когда для развития речной и морской транспортной системы страны понадобился профильный банк.
— Сегодня мы не только сохранили свою отраслевую направленность, но и приумножили количество клиентов из других отраслей. МОРСКОЙ БАНК представлен в 7 основных портовых городах России, в том числе во Владивостоке и Находке. Главный офис находится в Москве. Наша основная цель — активное наращивание бизнеса как в регионах присутствия, так и в других регионах страны, — рассказывает Председатель Правления МОРСКОГО БАНКА (АО) Антонина Гильц.
Досье «Золотого Рога»
МОРСКОЙ БАНК (АО) (генеральная лицензия Банка России №77) (по данным «Интерфакса», на 30 сентября 2020 года занимает 148-е место в России по совокупным активам), имеет крепкие деловые связи в различных отраслях, связанных с морским транспортом, судостроением, рыболовством, эксплуатацией и обслуживанием портовой инфраструктуры. В настоящее время МОРСКОЙ БАНК (АО) активно развивается и предлагает своим клиентам современные дистанционные безопасные сервисы, в том числе открытие расчетных счетов в режиме онлайн, полный спектр дистанционных банковских услуг.
МОРСКОЙ БАНК (АО) в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса не прерывал работу и сумел оперативно перестроить все бизнес-процессы на цифровые технологии. Для клиентов банк подключил инструменты цифрового банкинга по управлению финансами онлайн. Были разработаны новые выгодные для клиента продукты с учётом нового спроса. Была успешно внедрена новая современнейшая система информационной безопасности.
— Мы оперативно перевели из офлайна в онлайн все услуги, необходимые для деятельности наших клиентов, в том числе открытие расчетных счетов: теперь это можно сделать бесплатно в течение всего нескольких минут, — отмечает председатель правления МОРСКОГО БАНКА (АО) Антонина Гильц, — При этом задача банка — продумать удобные, простые решения для самых разных случаев в практике клиентов с учетом специфики их работы. Так, начинающим бизнесам особенно важна операционная поддержка, экономия: бесплатное открытие и ведение расчетного счета, переводы контрагентам без комиссии, подключение дистанционного обслуживания и т. д.
Клиенты МОРСКОГО БАНКА обладают всеми необходимыми инструментами для успешного ведения бизнеса в онлайне: система «Банк-Клиент» позволяет эффективно и безопасно управлять своими финансовыми ресурсами в любое время из любой точки мира, включая дополнительные возможности, такие, как проверка контрагентов перед отправкой платежей. Клиенты — участники внешнеэкономической деятельности могут воспользоваться сервисом «Онлайн-конверсия» и в режиме реального времени видеть оптимальные котировки для сделок.
Наши клиенты самостоятельно могут подтверждать и отслеживать статусы по платежам и документам, управлять кредитами, просматривать информацию об операциях по счетам даже в мобильном приложении банка, — отмечает Антонина Гильц, — в Интернет-банке и мобильном приложении клиенты могут совершить все необходимые операции буквально за несколько минут. У нас функционирует сервис по онлайн-открытию депозитов для бизнесов всего в несколько кликов: достаточно выбрать наиболее выгодный клиенту вид вклада, и временно свободные средства мгновенно начнут работать на компанию, принося прибыль в виде процентов, — рассказывает Председатель Правления.
Недавно МОРСКОЙ БАНК запустил новый продукт — виртуальную банковскую карту с повышенным кэшбэком для безопасных онлайн-покупок, бесконтактной оплаты в магазинах, переводов на другие карты и счета. Оформить эту карту можно через Интернет-банк или в мобильном приложении МОРСКОЙ БАНК ОНЛАЙН.
— Приоритетом для нас является забота о безопасности клиентов. В силу цифровизации экономики активность киберпреступников заметно выросла, поэтому в целях повышения безопасности операций по карточным счетам МОРСКОЙ БАНК перешел на новейший протокол безопасности EMV 3-D Secure. Помимо этого, МОРСКОЙ БАНК внедрил собственную многоуровневую систему по противодействию мошенничеству в отношении клиентов и выявлению сомнительных операций, — поясняет Антонина Гильц.
Новые вызовы требуют постоянного улучшения качества обслуживания клиентов, развития новых каналов взаимодействия с ними для оперативного и полного удовлетворения потребностей в финансовых услугах, совершенствования и повышения безопасности бизнес-процессов. МОРСКОЙ БАНК (АО) успешно решает эти задачи.
Ольга ИЛЬЧЕНКО.