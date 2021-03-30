Яблоневый сад по белорусской технологии обустроят в Партизанском районе Приморья

Министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц заявил, что фруктовый сад будет открыт именно в Партизанском районе, потому что специалисты института плодоводства Беларуси выбрали эту территорию, посчитав её подходящей по характеристикам почвы и климата.
«Сейчас нужно подготовить землю, подобрать сорта устойчивые к заболеваниям, весенним перепадам температур. Первые саженцы яблонь будут высажены на двух гектарах этой осенью», — отметил министр.
Бронц добавил, что агроэкологические испытания в Приморье планируют начать в апреле–мае 2021 года.
Стоит отметить, что пилотный проект промышленного фруктового сада ранее рассмотрели губернатор Приморского края Олег Кожемяко и министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Ивана Крупко на совместной встрече в Минске.
Площадь сада по предварительным оценкам составит 200 гектаров. Реализация проекта обеспечит жителей края натуральными яблоками по доступной цене.